أوبك تتشاور مع أذربيجان وماليزيا وبروناي والمكسيك للانضمام إلى المنظمة

كشف أمين عام منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك ” هيثم الغيص، عن أن المنظمة تجري مشاورات مع 4 دول جديدة للانضمام إلى عضويتها خلال الفترة المقبلة وهي أذربيجان وماليزيا وبروناي والمكسيك.

تصريحات الغيص وردت لوكالة الأنباء الإماراتية “وام”، الأربعاء، في وقت تنشط المنظمة بتحالف “أوبك+” الهادف لإعادة ضبط سوق النفط العالمية، عبر التحكم في إمدادات الخام للأسواق. وذكر الغيص أن “المنظمة تجري مشاورات مع بلدان أربعة هي: أذربيجان وماليزيا وبروناي والمكسيك حتى الآن للانضمام للمنظمة، بما يسهم في تقوية أوبك”. وتابع: “المشاورات مع الدول الجديدة من خارج المنظمة يسهم في تعزيز تماسك وتقوية أوبك (..) المنظمة لا تستهدف انضمام عدد معين من الدول، ولكن تستهدف دول لديها نفس التوجه الاستراتيجي حول المحافظة على أسواق النفط واستقرارها”. ووافقت المنظمة في نهاية 2016 على تأسيس تحالف “أوبك+” بالتعاون مع 10 دول من خارج المنظمة، لإعادة استقرار سوق وأسعار النفط، التي سجلت في ذلك الوقت مستويات دون 30 دولارا للبرميل. وبحسب الغيص، فإن الدول الأربع التي تم التشاور معها “متكاتفة مع المنظمة منذ العام 2017 ومرت بتحديات نوعية خلال انهيار الأسواق وجائحة كورونا في 2020.. بالتالي لديها نفس الهدف”. وتتألف “أوبك” حاليا من 13 عضو، أكبرهم من حيث الإنتاج السعودية، بمتوسط إنتاج يومي يتجاوز 11 مليون برميل في الظروف الطبيعية.