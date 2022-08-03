أوبك بلاس توافق على زيادة الإنتاج في سبتمبر بوتيرة أبطأ

وافقت “أوبك بلاس” على زيادة الإنتاج بمقدار 100 ألف برميل يومياً لشهر أيلول/سبتمبر، ما يمنح السوق إمدادات إضافية ضيقة بوتيرة أبطأ بكثير مما كانت عليه في الأشهر الأخيرة.

ونقلت وكالة “بلومبيرج” عن مندوبين طلبوا عدم الكشف عن أسمائهم، كون المعلومات ليست علنية، أن الوزراء الذين اجتمعوا الأربعاء عن بعد عبر دائرة فيديو أيدوا الاقتراح.

وكانت “أوبك بلاس” قد تعهدت بإضافة أكثر من 600 ألف برميل يومياً إلى السوق في شهري تموز/يوليو الماضي وآب/أغسطس الجاري.

جدول يبين كمية النفط المطلوبة من كل دولة في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) خلال سبتمبر المقبل

ووفقاً لـ”بلومبيرج” قد توفر الصفقة راحة نسبية للمستهلكين الذين يعانون من الضغط التضخمي لارتفاع أسعار النفط.

ونقلت “بلومبيرج” عن مندوبين إن بعض الدول كانت مترددة لجهة رفع الإمدادات بالنظر لإمكانية تضييق الطلب على النفط، جراء مخاطر الركود في الولايات المتحدة وإغلاقات كوفيد في الصين.

وقال المندوبون إن التحالف المؤلف من 23 دولة سيقسم الزيادة بشكل متناسب بين الأعضاء، وإنه لم تجر مناقشات بشأن ما إذا كانت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها سيواصلون زيادة الإنتاج بعد أيلول/سبتمبر.

وأشار المندوبون بشكل خاص إلى أنهم يترددون في إضافة الإمدادات عندما يكون الطلب على النفط مقيداً بخطر الركود في الولايات المتحدة وإغلاق كوفيد في الصين.

وزادت السعودية الإنتاج إلى 10.78 مليون برميل يومياً الشهر الماضي، وفقاً لمسح أجرته “بلومبيرج”، وهو مستوى تم ضخه في مناسبات نادرة فقط ما يترك طاقة احتياطية محدودة.