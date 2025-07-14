أوبر تطلق خدمة للنساء فقط في السعودية، هل هو تمكين جديد للنساء؟

أعلنت أوبر عن إطلاق خدمة “Women Drivers” في المملكة العربية السعودية، وهي ميزة جديدة تتيح للعميلات اختيار سائقات حصريًا لرحلاتهن عبر التطبيق. تأتي هذه الخطوة بمناسبة مرور سبع سنوات على بدء قيادة النساء في المملكة، وتؤكد التزام أوبر بتمكين المرأة وتوفير فرص اقتصادية مرنة لها. تتيح الخدمة الجديدة، التي ستتوفر تدريجيًا خلال الأسابيع المقبلة، للعميلات حجز رحلات مع سائقات فورًا أو عن طريق الحجز المسبق (Uber Reserve) بمدة تصل إلى 30 دقيقة. وتتماشى هذه المبادرة مع رؤية أوبر لخلق منصة أكثر شمولية ودعم مساهمة المرأة في الاقتصاد السعودي. بالإضافة إلى إطلاق هذه الخدمة، أعلنت أوبر عن شراكة مع جمعية النهضة، وهي مؤسسة غير ربحية تهدف إلى تمكين النساء اقتصاديًا واجتماعيًا. يهدف هذا التعاون إلى دعم النساء في مجال التنقل من خلال مبادرات بناء القدرات وبرامج الثقافة المالية، مما يمهد الطريق لتحقيق الاستقلال الاقتصادي. كما ستستضيف أوبر أول فعالية جيج سيستر GigSister في المملكة، وهي مساحة مخصصة للسائقات للتواصل وتبادل الخبرات وبناء مجتمع داعم. وتشير أوبر في بيان صحفي أنها وعلى مدى سنوات، أطلقت سلسلة من البرامج في المملكة، بدءاً من مبادرة ’وصول‘ التي قدّمت أكثر من 20 مليون رحلة مدعومة للنساء، ووصولاً إلى ميزة ’اختيار راكبات من النساء فقط‘، التي تتيح للسائقات استقبال الراكبات حصراً. وصُممت هذه المبادرات بعناية لتعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل، بما يتماشى مع الأهداف الاجتماعية والاقتصادية الأوسع لرؤية المملكة.

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