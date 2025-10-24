أوبر السعودية تطلق منصة رحلة، فما أهم الابتكارات فيها؟

أعلنت أوبر عن إطلاقها مبادرة “رحلة”، وهي منصة طموحة تهدف إلى دعم تطوير مستقبل التنقل في المملكة، مع التركيز في عامها الأول على السياحة والفعاليات الكبرى. تعيد المنصة مفهوم تعريف مستقبل النقل، وتبرز مبادرة “رحلة” كنموذج سعودي رائد في الابتكار. فالمبادرة لا تبتكر في الحلول فحسب، بل في الطريقة التي تُدار بها المنظومة نفسها، إذ تجمع المبدعين وصُنّاع القرار والمؤسسات الرائدة في بيئة واحدة لتسريع تطوير حلول النقل الذكي والمستدام.

يقوم الابتكار هنا على الدمج بين التقنية والتعاون. فمن خلال الشراكة بين الهيئة العامة للنقل ومؤسسة مسك وبرنامج جودة الحياة وشركة “أوبر”، تتحول “رحلة” إلى مختبر مفتوح لأفكار جديدة تسعى إلى إعادة تعريف تجربة التنقل في المدن السعودية. ومن أبرز ملامح هذا النهج، “هاكاثون حلول التنقل لمدينة مسك”، الذي يتيح للشباب والمبتكرين تصميم حلول تستخدم التقنيات الحديثة كالذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء لتطوير مدن أكثر ذكاءً وبنية نقل أكثر استدامة. كما تتجاوز “رحلة” حدود التقنية لتدمج الثقافة في منظومة النقل من خلال شراكة مع “بونجور السعودية”، التي تحول السائقين إلى سفراء ثقافيين يروون قصص المكان ويمنحون الزائرين تجربة غنية بالمعرفة. هذا الدمج المبتكر بين التنقل والثقافة يعيد تعريف جودة الخدمة ويحول الرحلة إلى تجربة إنسانية شاملة. وتمضي المبادرة بخطى ثابتة نحو توطين الأفكار التقنية، عبر إطلاق برامج مثل “أوبر للشباب” و”سائقات”، التي توائم الابتكار مع احتياجات المجتمع المحلي وتفتح آفاقًا جديدة لتمكين المرأة والمواهب الوطنية. وفي تعليقها، تؤكد الهيئة العامة للنقل أن الابتكار في “رحلة” يعكس التزام المملكة بتبني التقنيات الحديثة وتعزيز الاستدامة في القطاع، بما يشمل تطوير النقل الأخضر وأنظمة تحليل ذكية تدعم اتخاذ القرار وتحسن كفاءة الخدمات. وتمثل “رحلة” أكثر من مبادرة نقل ذكي — إنها مشروع وطني للابتكار يربط الإنسان بالتقنية، ويحوّل تجربة التنقل إلى مساحة للتفاعل والإبداع.

وتم إطلاق “رحلة” بالتعاون مع شركاء سعوديين رائدين، منهم الهيئة العامة للنقل، برنامج جودة الحياة، ومؤسسة محمد بن سلمان “مسك”، حيث تجمع المبتكرين وصانعي السياسات والمجتمعات لاستكشاف كيف يمكن للتنقل أن يربط بين الناس والثقافات والفرص في جميع أنحاء المملكة.

سيحتفي الفصل الأول من “رحلة” بقطاع السياحة والفعاليات الكبرى، الذي يعد أحد أكثر محركات رؤية 2030 حيوية وديناميكية. ومن جبال العلا إلى واجهات جدة البحرية وأفق الرياض المستقبلية، ستكتشف “رحلة” كيف يمكن لخدمات التنقل الأكثر ذكاءً وسلاسة أن تساعد العالم بالاستمتاع بجمال المملكة العربية السعودية بطريقة غير مسبوقة.