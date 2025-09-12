أوبجكت ون تستعرض توسّعها في المعرض الدولي للعقارات والاستثمار “آيريس 2025”

ضمن إطار مشاركتها في فعاليات المعرض الدولي للعقارات والاستثمار (آيريس 2025)، الذي يُقام في الفترة من 12 إلى 14 سبتمبر 2025 في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك)، تسلط “أوبجكت ون“، شركة التطوير العقاري الرائدة الحائزة على عدة جوائز مرموقة، والتي تُسهم في رسم ملامح المشهد العقاري في دولة الإمارات العربية المتحدة بمشاريعها المتميزة، الضوء على مشاريعها الحالية ومشاريعها القادمة وفلسفتها التصميمية التي تُرسي معايير جديدة للسوق. ويُمثل هذا الحدث، الذي من المتوقع أن يستقبل أكثر من 2,000 مستثمر، منصةً بارزة لتسليط الضوء على توسع “أوبجكت ون” الأخير في العاصمة الإماراتية. خلال المعرض، سينضم إسماعيل غاسانوف، رئيس تطوير الأعمال في “أوبجكت ون”، إلى حلقات نقاشية لمشاركة رؤية الشركة حول فرص الاستثمار المتاحة للأجانب، وأهمية الاستدامة والتصميم المدروس في خلق قيمة طويلة الأجل للمجتمعات والمستثمرين ككل.هذا وستطلق “أوبجكت ون” أول معرض مبيعات لها في أبوظبي، مما يشكل منصة مثالية توفر مركزاً رئيسياً يسهل الوصول إليه للمستثمرين والوسطاء ومشتري المنازل في سوق أبوظبي العقاري الذي يشهد نمواً قياسياً على الطلب في عام 2025. وفقاً لبيانات أبوظبي للعقارات، سجلت الإمارة 25.3 مليار درهم إماراتي في التصرفات العقارية في الربع الأول وحده، بزيادة قدرها 34.5% على أساس سنوي، مدعومة بتحول الطلب نحو نمط الحياة، والعقارات المطلة على الواجهة البحرية، والمساكن الفاخرة.

وبهذه المناسبة، صرّحت تاتيانا تونو، الرئيسة التنفيذية لشركة “أوبجكت ون”، قائلة: “تشهد العاصمة أبوظبي، ودولة الإمارات العربية المتحدة عموماً، نمواً استثنائياً في المشهد العقاري. بفضل اقتصادها المستقر، وبنيتها التحتية عالمية المستوى، ومجتمعاتها الراقية، تواصل أبوظبي استقطاب المستثمرين المميزين الذين يبحثون عن تنمية رأس المال وأسلوب الحياة المتميز. يعكس توسعنا إيماننا بالإمكانيات طويلة الأجل للعاصمة أبوظبي كمركز للمشاريع العقارية المستدامة التي تُركز على أسلوب الحياة. بفضل أدائنا القوي في دبي، تتمتع “أوبجكت ون” بمكانة متميزة لتقديم مشاريع تُوازن بين الحياة المجتمعية، والتصميم المتميز، وتعزيز قيمة الاستثمار، ونتطلع إلى التعاون مع شركائنا ومستثمرينا في معرض “آيريس 2025″ لعرض محفظتنا المتنامية.” يعتمد توسع “أوبجكت ون” في أبوظبي على أداء الشركة المتميز في دبي، حيث احتلت مكانةً بين أفضل عشرة مطورين عقاريين في غضون ثلاث سنوات فقط. مع أكثر من 17 مشروع قيد التنفيذ منذ تأسيسها، تجمع “أوبجكت ون” بين التفكير القائم على التصميم والممارسات المستدامة لتقديم مشاريع عقارية تُعطي الأولوية للراحة والرفاهية والمجتمع والقيمة المستدامة. تشمل محفظة الشركة مشاريع بارزة في قرية جميرا الدائرية، وجميرا جاردن سيتي، وجميرا جاردن سيتي، والفرجان، ومدينة دبي الرياضية، ومجمع دبي لاند ريزيدنس. في النصف الأول من عام 2025، سجلت الشركة نمواً بنسبة 188% في قيمة المبيعات وزيادة بنسبة 157% في حجم التصرفات العقارية مقارنةً بالنصف الأول من عام 2024، وخطط تطوير تتجاوز مساحتها 4.5 مليون قدم مربع. هذا ومن المقرر أن يصبح مشروع “ألتا فيو”، أحدث مشروع للشركة في دبي، أحد أطول الأبراج في قرية جميرا الدائرية. يمكن استكشاف محفظة “أوبجكت ون” العقارية الكاملة، بزيارة “أوبجكت ون” في القاعة 5، الجناح 4 خلال معرض “آيريس 2025”.

(تصميم ألتا فيو)

ألتا فيو