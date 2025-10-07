أوبجكت ون تدخل في شراكة مع نادي نوتنغهام فورست

وقّعت أوبجكت ون رسمياً شراكة عالمية مع نادي نوتنغهام فورست لكرة القدم، مما يمثل نقطة الانطلاق لتعاون استثنائي يجمع بين كرة القدم العالمية وقطاع العقارات المزدهر في دبي. ستمتد هذه الشراكة طوال موسم 2025-2026، وتُرسّخ مكانة أوبجكت ون على الساحة الدولية، مع تسليط الضوء على إنجازاتها المحلية في دبي وفتح الفرص لجذب عشاق ومُشجعي كرة القدم المُتحمسين في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الخليج. تأتي هذه الشراكة لتجمع بين نجاح نادي نوتنغهام فورست في العودة إلى الدوري الأوروبي بعد 30 عاماً، ونمو أوبجكت ون المستمر لتصبح واحدة من أفضل عشرة شركات تطوير عقاري في دبي بصفتها شركة التطوير العقاري الرائدة الحائزة على عدة جوائز مرموقة، والتي تُعيد تشكيل المشهد العقاري في الإمارات العربية المتحدة بمشاريعها المتميزة. وانطلاقاً من رؤيتهما المشتركة، سيطلق الطرفان حملات محتوى مميزة لتسليط الضوء على مشاريعهما وجذب المشجعين عالمياً طوال الموسم المقبل وما بعده. نجحت أوبجكت ون، وهي جزء من مجموعة “TSZ” العالمية، بإرساء معاييرها الخاصة من خلال إطلاق مشاريع تطوير عقاري فاخرة بأعلى معايير الجودة تُقدم قيمة مستدامة للمستثمرين وبأسعار في متناول الجميع. تشتهر الشركة بتصاميمها المُبتكرة، وميزاتها العملية الذكية، ومزاياها الصحية، مع الالتزام بأرقى معايير الاستدامة، حيث أطلقت مشاريع ذات قيمة مستدامة في تسع مناطق بدبي، تتراوح بين المساكن العامة والمواقع الفاخرة التي تشهد طلباً عالياً. تتمتع أوبجكت ون برؤية واضحة لتحقيق النمو طويل الأمد، مع خطط للتوسع في العاصمة الإماراتية أبوظبي. يقول إيجور ماسلينيكوف، رئيس مجلس الإدارة ومؤسس أوبجكت ون: “نحن في غاية الحماس للتعاون مع نادي نوتنغهام فورست العريق. هذه هي مجرّد البداية ونحن ننظر إلى هذه الشراكة بتفاؤل كبير. معاً، نهدف إلى وضع معايير جديدة، ودفع عجلة الابتكار، وتقديم قيمة مستدامة للجميع. بالنسبة لنا في أوبجكت ون، يعكس هذا التعاون رؤيتنا في العمل مع أبرز الشركات العالمية التي تُشاركنا شغفنا بالتميز والتزامنا ببناء مجتمعات نابضة بالحياة تتميز بنظرة ثاقبة للمستقبل.” ومن جهتها، علّقت لينا سولوكو، الرئيس التنفيذي لنادي نوتنغهام فورست، “تُعتبر أوبجكت ون اسماً رائداً في قطاع العقارات بدبي، وتشهد الشركة نمواً متسارعاً مع الحرص على تقديم مشاريع عقارية عالية الجودة ومستدامة وبأسعار معقولة. تتوافق قيمنا تماماً مع قيم أوبجكت ون، ويسعدنا الترحيب بهذه علامة تجارية عالمية مرموقة أخرى في عائلة نادي نوتنغهام فورست لسنوات عديدة.” تُعتبر كرة القدم الرياضة الأكثر شعبية في الشرق الأوسط، حيث ينظر إليها الكثيرون على أنها أسلوب حياة، ويتابع ملايين المشجعين البطولات المحلية والأوروبية والدولية. تضخّ الإمارات العربية المتحدة استثمارات ضخمة في دوريات كرة القدم المحلية وفعالياتها الدولية. من خلال هذه الشراكة، توائم أوبجكت ون أهدافها مع التشويق والطموح والانتشار العالمي الذي تمثله كرة القدم، مما يجعل هذه القيم أقرب إلى مجتمعاتها في دبي وجميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة. تلتزم أوبجكت ون ونادي نوتنغهام فورست بالاستفادة من قيمهما المشتركة لإحداث تأثير هادف داخل الملعب وخارجه. تمثل هذه الشراكة بداية تعاون طويل الأمد يجمع بين التميز الرياضي ورؤية أوبجكت ون لبناء مجتمعات نابضة بالحياة ومستدامة تتميز بنظرة ثاقبة للمستقبل في الإمارات العربية المتحدة.

للاطلاع على أحدث الأخبار و أخبار الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب والتي يتم تحديثها يوميا