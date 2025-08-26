أوبجكت ون تحقق نموًا قياسيًا وتتوسع في أبوظبي

في إطار خطتها التوسعية، دخلت أوبجكت ون سوق أبوظبي بافتتاح أول معرض مبيعات لها في العاصمة، بهدف الوصول إلى شريحة أوسع من المستثمرين والمشترين، فيما شهدت شركة أوبجكت ون نموًا قياسيًا في النصف الأول من عام 2025، حيث حققت مبيعات قياسية وأطلقت العديد من المشاريع الجديدة في دبي. وزادت قيمة مبيعات الشركة بنسبة 188% وحجم مبيعاتها بنسبة 157% مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2024. وقد باعت الشركة أكثر من 1,433 وحدة سكنية منذ تأسيسها. تُركز أوبجكت ون على تطوير مشاريع سكنية عالية الجودة في مناطق حيوية مثل قرية جميرا الدائرية والفرجان، وتتميز هذه المشاريع بتركيزها على التصميم الحديث، والاستدامة، وأنماط الحياة العصرية بحسب بيان صحفي. ومن أبرز المشاريع التي أطلقتها الشركة مؤخرًا: “ألتا فيو”، “إيفرغرين هاوس”، و”فيستارا هاوس”. كما أطلقت الشركة جوائز “N1” لتكريم أفضل وكالات العقارات. وتخطط أوبجكت ون للمزيد من التوسع وإبرام شراكات جديدة مع التركيز على الاستدامة والتقنيات الذكية. وبفضل توسعها الاستراتيجي في العاصمة أبوظبي، وإطلاق سلسلة من المشاريع السكنية الراقية، وإطلاق جوائز “N1” لتكريم أفضل وكالات العقارات وتسليط الضوء على الابتكار في قطاع العقارات، نجحت الشركة بترسيخ مكانتها كواحدة من أقوى وأبرز شركات التطوير العقاري.

