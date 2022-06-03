أهم مسرعات الأعمال الأمريكية، واي كومبينيتور تضم شركتين سعوديتين

انضمت كل من دراهم وإيراد، وهما من شركات التقنية المالية الناشئة في السعودية، إلى برنامج مسرعة الأعمال الامريكية واي كومبينيتور Combinator’s Summer 2022 مما يجعلهما أول شركتين سعوديتين ناشئتين تنضمان إلى البرنامج. وستنال كل منهما 500 ألف دولار في البرنامج التدريبي.

تم تأسيس “دراهم” في عام 2021 وهو تطبيق لإدارة التمويل الشخصي. تأسست “إيراد” في عام 2022 وتوفر منصات تتيح للشركات الناشئة الوصول إلى رأس المال العامل بدون حقوق ملكية.

هذا الإنجاز يعد مؤشرا على نجاح التطبيق وتميزه بمعايير عالمية يهدف مؤسسيه من خلاله إلى تقديم أفضل منتجات التقنية المالية للأفراد في المنطقة وتصديرها لاحقًا للعالم من قلب السعودية وتحت ظل رؤية المملكة 2030.

تقول دراهم إنها سبق وأغلقت جولة استثمارية سابقة غير معلنة عبر صندوق Sanabil 500 MENA وعدة شركات استثمارية خليجية أخرى بما في ذلك مستثمرين ملائكيين. كما قامت بطرح خصائص تجريبية الأسبوع الماضي في متجر تطبيقات آبل الرسمي في السعودية والإمارات والبحرين موفرة معها ربط مباشر متكامل مع البنوك الإماراتية والعمل قائم على إضافة ربط مباشر للبنوك السعودية والبحرينية بشكل تدريجي.

يُشار أن مسرعة Y Combinator تُعد من أشهر مسرعات الأعمال في العالم، وسبق لها المساهمة في إنجاح أكثر من 3 آلاف شركة تقنية حول العالم من أشهرها Airbnb وDropbox وCoinbase.

يذكر أن شركة إيراد erad (YC S22)، اسسها ثلاثة شبان وهم سالم أبو هامور ويوسف سعيد وفارس يغمور، وتهدف لتزويد الشركات بالتمويل الهادف للتوسع.

وتقدم مسرعة واي كومبينيتور برنامجا مدته 3 أشهر مع موارد هائلة للشركات الناشئة التي تنجح بالانضمام إليه كل عام (التفاصيل هنا).