أهم لغات البرمجة في 2025 لدى الشركات

نشرت جمعية مهندسي الكهرباء والإلكترونيات والحوسبة والتي تعتبر من أكبر المنظمات العالمية في مجال الهندسة الكهربائية والإلكترونية والحوسبة (spectrum.ieee.org) قائمة أهم لغات البرمجة في 2025، وفيما يلي تحليل لها من منظور الشركات بضوء صعود الذكاء الاصطناعي، فلا تكمن أهمية لغة البرمجة في حجم شعبيتها بل في فائدتها وقابليتها للتوسع وتوافر الكفاءات اللازمة لدعم احتياجات شركتك المحددة قبل اختيارها، وفي عام 2025، تواصل العديد من لغات البرمجة الهيمنة، ولكلٌّ منها مزايا مختلفة تبرر هيمنتها المدفوعةً بتطور التكنولوجيا مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية.

بايثون: هذه اللغة متعددة الاستخدامات، وهي اللغة الوحيدة التي تتصدر التصنيفات باستمرار من حيث الشعبية والطلب. بساطتها ومكتباتها الواسعة تجعلها الخيار الأمثل للذكاء الاصطناعي، والتعلم الآلي، وعلوم البيانات، والأتمتة. بالنسبة للشركات، هذا يعني أن بايثون مثالية لبناء النماذج التنبؤية، وتحليل مجموعات البيانات الضخمة، وأتمتة المهام الروتينية لزيادة الكفاءة.

جافا سكريبت: تُعدّ جافا سكريبت، ملك الويب بلا منازع، أساسية لإنشاء مواقع ويب ديناميكية وتفاعلية. يسمح نظامها البيئي، بما في ذلك أطر عمل مثل Node.js، بالتطوير الشامل، مما يعني أنه يمكن استخدامها لكل من الواجهة الأمامية (ما يراه المستخدمون) والواجهة الخلفية (منطق جانب الخادم). لأي شركة ذات حضور على الإنترنت، تُعدّ جافا سكريبت تقنية أساسية.

جافا: تُعدّ جافا لغة رائدة في مجال المؤسسات منذ زمن طويل، وتُقدّر لاستقرارها وأمانها وقابليتها للتوسّع. ولا تزال الخيار الأمثل لبناء أنظمة قوية وواسعة النطاق، لا سيما في القطاعين المالي والمصرفي. كما أنها اللغة الرسمية لتطوير تطبيقات أندرويد، مما يجعلها لا غنى عنها لأي شركة تستهدف سوق أندرويد للهواتف المحمولة.

سي شارب: سي شارب لغة متعددة الاستخدامات مرتبطة بإطار عمل .NET من مايكروسوفت. وهي الخيار الأمثل لتطوير برامج المؤسسات وتطبيقات سطح المكتب، والأهم من ذلك، أنها اللغة الأساسية لمحرك ألعاب Unity، مما يجعلها لاعباً أساسياً في صناعة الألعاب.

•إس كيو إل: على الرغم من أنها ليست لغة برمجة تقليدية، إلا أن إس كيو إل (لغة الاستعلام الهيكلية) ضرورية لإدارة قواعد البيانات والاستعلام عنها. ومع تزايد اعتماد الشركات على البيانات، أصبحت إتقان إس كيو إل مهارة أساسية لمحللي البيانات وأي شخص يعمل مع مجموعات بيانات ضخمة.

اللغات الناشئة والمتخصصة

في حين أن اللغات الخمس الأولى تُعدّ من أكثر اللغات فعالية، إلا أن لغات أخرى تكتسب زخمًا بفضل استخداماتها المتخصصة:

• Go (Golang): طورتها جوجل، وتشتهر بكفاءتها وبساطتها في بناء تطبيقات وخدمات سحابية أصلية قابلة للتطوير. وهي مثالية للشركات التي تُركز على البنية التحتية السحابية وتقنيات DevOps.

• Rust: تكتسب Rust زخمًا بفضل تركيزها على سلامة الذاكرة وأدائها، وهي تُعدّ منافسًا قويًا لبناء أنظمة عالية الأداء حيث يكون الأمان والموثوقية أمرًا بالغ الأهمية، كما هو الحال في تقنية البلوك تشين والأمن السيبراني.

• Kotlin وSwift: هاتان اللغتان هما اللغتان العصريتان المُفضّلتان لتطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة. Kotlin، التي تُعتمد من جوجل، هي الخيار الأمثل لنظام أندرويد، بينما Swift هي المعيار لبناء التطبيقات ضمن نظامي Apple (iOS وmacOS).

الجانب الجوهري في اختيار لغة البرمجة هو أن ذلك هو قرارً استراتيجي يُوازن بين نقاط قوة اللغة وأهداف الشركة الأساسية، سواءً كان ذلك بناء منصة قائمة على البيانات، أو نظام مؤسسي واسع النطاق، أو تطبيق ويب عالي الأداء.

(يعد هذا الفيديو أدناه موردًا مهمًا للشركات لأنه يناقش لغات البرمجة ذات الأجور العالية لعام 2025، والتي ترتبط غالبًا بالمهارات المطلوبة وفرص العمل المربحة.)