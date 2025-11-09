أهم  ترسانة من الأدوات الرقمية للصحافي والإعلامي في العام 2025

أجريت أمس حواراً بالفيديو مع شخص في بلد مجاور، وكان الضيف قد استأذنني لتشغيل أداة تسجيل، وبمجرد الانتهاء من الحوار الصحفي أرسل الضيف لي الرابط الخاص بالحوار، ويتضمن الفيديو ونص الحوار كاملاً باللغة العربية، مما سهل علي العمل بدلا من قضاء ساعات لتفريغ الحوار وطباعته في نص جاهز للنشر. وأصبحت أدوات تسجيل الاجتماعات وتخليص مجرياتها وتفريغها إلى ملف نص، وسيلة مفيدة جداً وتتوفر في معظم منصات الفيديو مثل زووم وغوغل ميت وويب إكس وغيرهاـ ومثلا ريد إي آي (Read AI) هو مساعد اجتماعات متقدم بتقنية الذكاء الاصطناعي، يُركز على تسجيل الاجتماعات عبر الإنترنت ونسخها وتحليلها تلقائيًا عبر منصات مثل Zoom وMicrosoft Teams وGoogle Meet. يُنشئ ملخصات مفصلة للاجتماعات، مع أبرز النقاط، وعناصر العمل، والأسئلة الرئيسية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، متجاوزًا بذلك النسخ التقليدي. مع وصول رسائل احتيالية عديدة إلى هاتفي قمت بتعقب الموقع المزيف بأداة بيلت ويذ Builtwith تكشف من يقف خلفه سواء كان المنصة التي تستضيفه أو حتى الجهات المعلنة لديه إن وجدت، مع التقنيات المستخدمة مثل مزودي اسم النطاق، وتواصلت معهم فضلا عن التبليغ عن الموقع عبر عناوين إلكترونية مخصصة لذلك، وتم تعطيل الموقع خلال أقل من ساعة. تُعد أدوات مثل BuiltWith جزءًا من أدوات التحري الرقمي، حيث تُمكن الصحفيين من الحصول على رؤى تقنية حول المواقع الإلكترونية، مُكمّلة بذلك الأدوات المتخصصة التي تهدف إلى تحسين سير العمل الرقمي المتقدم للصحفيين.

في عام 2025، أصبحت الأدوات الإلكترونية للصحفيين بمثابة عمود فقري رقمي يُغطي مجموعة واسعة من المهام الأساسية، بدءًا من البحث الدقيق وتدقيق الحقائق وصولًا إلى توليد المحتوى المعقد ونشره. هذه الترسانة الرقمية تُعزز الإنتاجية، وتُعمّق القدرات الاستقصائية، وتدعم صحافة أكثر دقة وأخلاقية في بيئة إعلامية سريعة التطور.

البحث والتنظيم والاستقصاء

الخطوة الأولى هي الإطلاع والوصول بسرعة إلى المعلومات وتخزينها، وهنا تبرز أهمية الأدوات التالية، البحث وتتبع الأثر: تُساعد تنبيهات غوغل ( Google Alerts سيلزمك اشتراك ببريد جيميل للوصول إليها بسرعة ) في تزويد الصحفيين بتحديثات الأخبار التلقائية ولدى نشر أي خبر يرتبط بموضوع يهمك سيصلك إلى بريدك فوراً. أما للبحث في المحتوى المُؤرشف أو المحذوف أو حتى خلال حاجز الدفع ، فتُعتبر آلة ويباك ماشين

Wayback (Wayback Machine) أداة لا غنى عنها. وللتحقيقات الأعمق، تُتيح أدوات المصادر المفتوحة مثل Maltego و Spiderfoot تتبع البصمات الرقمية.

مالتيغو أداة فعّالة لتحليل الروابط الرسومية وتصور العلاقات بين الكيانات، مثل الأفراد والشركات والنطاقات وعناوين البريد الإلكتروني وحسابات وسائل التواصل الاجتماعي. تُستخدم هذه الأداة بشكل شائع من قِبل فرق الأمن السيبراني ومحققي الاحتيال وجهات إنفاذ القانون لرسم خرائط تحقيقات الجرائم الإلكترونية، وكشف الاحتيال، وفهم شبكات نقاط البيانات المعقدة. يدعم مالتيغو التحليل الفوري القائم على الذكاء الاصطناعي، ويمسح عبر أكثر من 120 منصة وقواعد بيانات OSINT متنوعة، مما يجعل التحقيقات المعقدة أسرع وأسهل بكثير من خلال نظامه البيئي للبيانات و”تحويلاته” لربط بيانات الويب بقواعد بيانات مختلفة.

SpiderFoot هو محرك استطلاع آلي يجمع بيانات OSINT من أكثر من 200 مصدر بيانات. يُؤتمت جمع البيانات السلبي والنشط، وهو مفيد في استخبارات التهديدات، وتحليل البصمة الرقمية، واكتشاف الأنشطة المشبوهة، ورسم خرائط العلاقات بين النطاقات وعناوين IP ورسائل البريد الإلكتروني وملفات تعريف وسائل التواصل الاجتماعي. يتميز SpiderFoot بواجهة مستخدم وواجهة سطر أوامر على الويب، ويتكامل مع أدوات مثل DNSTwist وShodan، ويدعم عمليات البحث في الويب المظلم وTOR. يتم صيانته بنشاط كأداة مفتوحة المصدر تعتمد على Python، وتتوفر منه نسختان مجانية وأخرى تجارية مُدارة عبر السحابة.

يظل Maltego وSpiderFoot معًا أداتين أساسيتين لمحققي OSINT، وخبراء الأمن السيبراني، والباحثين الذين يحتاجون إلى كشف الروابط الخفية، وإجراء تحليلات للتهديدات، وجمع معلومات استخباراتية شاملة بسرعة من مصادر متنوعة على الإنترنت.

إدارة المعطيات : يعمل Breev كنظام متكامل لإدارة المعرفة يجمع بين التعاون الفوري والبحث الذكي، مما يضمن تنظيم المعلومات وسهولة الوصول إليها.

منصات الذكاء الاصطناعي

البحث والتحليل الفوري: يُقدم Perplexity AI بحثًا فوريًا ومدعومًا بالمصادر. للتعامل مع كميات هائلة من البيانات، يتخصص Google Pinpoint في تحليل مجموعات المستندات الكبيرة، بينما يساعد PressHop في التحقق من محتوى المواطنين.

التحقق من الأخبار ومكافحة التزييف العميق

لمواجهة التحديات المتزايدة للمعلومات المُضللة، أصبحت أدوات التحقق من الحقائق حاسمة، ويمكن مثلاً كشف التلاعب بأدوات عديدة وتُستخدم أدوات مثل Reality Defender وأنظمة الكشف متعددة الوسائط لتحديد التزييف العميق (Deepfakes) والوسائط المُتلاعب بها بدقة.

النسخ والتلخيص والمساعدة في الكتابة

لتسريع مرحلتي الإنتاج والتحرير:

للنسخ والتلخيص، تقدم أدوات مثل أوتر إي أي Otter.ai نسخًا فوريًا وتلخيصًا لملاحظات الاجتماعات، بينما يختصر Summari النصوص الطويلة بسرعة فائقة.

البيانات والتصور والنشر

لتحويل البيانات إلى قصة جذابة ونشرها عبر المنصات المختلفة:

تصور البيانات: تُستخدم أدوات مثل Flourish وDatawrapper لإنشاء مخططات بيانية احترافية وجذابة. كما يُسهّل Tabula استخراج الجداول من ملفات PDF المعقدة، مع الاعتماد على Google Sheets وExcel لإعداد البيانات الأساسية.

تتبع التوجهات ورؤى الجمهور

لضمان وصول القصص إلى الجمهور المناسب في الوقت المناسب:

تحليل التوجهات: يُقدم NewsWhip تحليلات آنية للقصص الرائجة. يُساعد JECT.AI في تقديم توصيات حول زوايا القصص بناءً على البيانات، بينما يُساعد OpusClip في إنشاء مقاطع فيديو مُحسّنة لمنصات التواصل الاجتماعي.