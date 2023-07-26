أهمية الميل الأخير في سوق التجارة الإلكترونية بالشرق الأوسط

الميل الأخير من عملية التوصيل عنصرٌ حيوي في سوق التجارة الإلكترونية الناشئة في الشرق الأوسط، ويواجه هذا العنصر عدة تحديات في تلبية مطالب المستهلكين مثل شوارع المدن المكتظة بالسكان والمخاوف البيئية المتزايدة.

فقد أبرزت هذه العوائق الحاجة إلى حلول مبتكرة تركز على الاستدامة والتنقل الكهربائي، ونلقي خلال السطور التالية نظرة سريعة على بعض التحديات الحرجة التي تساعد التكنولوجيا الحديثة في حلها.

مواجهة الازدحام وتأخير عمليات التسليم

يشكل الازدحام في المناطق الحضرية عقبة كبيرة أمام الميل الأخير من عملية التوصيل. ووفقاً لتقرير صادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، يمكن أن يؤدي ازدحام المرور في بعض المدن إلى زيادة أوقات التسليم بنسبة تصل إلى 30٪. وهذا يؤدي إلى تأخيرات في التسليم، وزيادة التكاليف، وعدم رضا العملاء.

تلجأ الشركات إلى بدائل مستدامة مثل المركبات الكهربائية والدراجات الهوائية للتعامل مع هذه المشكلة. توفر المركبات الكهربائية العديد من المزايا، بما في ذلك تقليل التلوث البيئي وتكاليف التشغيل المنخفضة. وقد بدأ اعتماد المركبات الكهربائية في الميل الأخير من عملية التوصيل في اكتساب زخم كبير.

على سبيل المثال، من المتوقع أن ينمو الطلب على المركبات الكهربائية في دولة الإمارات بمعدل 30٪ سنوياً بحلول عام 2030. وستحتاج أبوظبي وحدها إلى حوالي 70 ألف نقطة شحن لتلبية الطلب المتزايد في سوق المركبات الكهربائية. بالإضافة إلى ذلك، توفر السيارات والدراجات الكهربائية حلولًا مرنة وفعالة للتنقل في المناطق المزدحمة، مما يسهم في تحقيق تسليمات أسرع وأكثر موثوقية.

الحد من تأثير العمليات اللوجستية على البيئة

أصبحت الاستدامة البيئية مصداقية ملحة لسوق الميل الأخير من عملية التوصيل. ووفقاً لمنتدى النقل الدولي، يتسبب نقل البضائع في المدن بنسبة 30٪ من إجمالي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من حركة المرور. وهذا يؤكد الحاجة الملحة لاعتماد ممارسات أكثر صداقة للبيئة في عمليات التسليم الأخيرة.

ويلعب اعتماد المركبات الكهربائية دوراً حاسماً في التخفيف من التأثير البيئي. فالمركبات الكهربائية لا تنتج أي انبعاثات من العادم، مما يقلل من تلوث الهواء ويحسن البيئات الحضرية. ويمكن أن يكون إجمالي تكلفة امتلاك الشاحنات الكهربائية أقل بنسبة تصل إلى 40٪ مقارنة بشاحنات الديزل. وقد التزمت شركات مثل أمازون بنشر 100 ألف مركبة تسليم كهربائية بحلول عام 2030. ويساهم التحول الرقمي في الميل الأخير من عملية التوصيل الأخيرة في الحد من التأثير البيئي للشركات، كما يساعدها أيضاً على تقليل تكاليف التشغيل بشكل كبير من خلال تقليل الحاجة للسفر إلى مسافات أقل، وزيادة إنتاجية التسليم وتخفيض الاعتماد بشكل كبير على الورق.

التقليل من وقت السفر والمسافة

يلعب اعتماد إجراءات فعالة في الميل الأخير من عملية التوصيل دوراً حاسماً في تقليل التكاليف وتلبية توقعات العملاء. في حين يؤدي التوجيه غير الفعال والمحاولات المتكررة للتسليم وعدم الامتثال للوقت المحددة إلى زيادة التكاليف وتقليل رضا العملاء. وتستخدم الشركات التقنيات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة لتعزيز الكفاءة التشغيلية.

وساهمت تقنيات تحسين عمليات النقل المدعومة بالذكاء الاصطناعي في تخفيض وقت السفر واستهلاك الوقود بشكل ملحوظ. ووفقاً لدراسة أجراها معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، يساهم تطبيق خوارزميات تحسين عمليات النقل في الميل الأخير من عملية التوصيل في تقليل المسافات المقطوعة بنسبة 10-40٪. من خلال تحليل البيانات الحية حول أنماط حركة المرور ومواقع التسليم وعوامل أخرى، وتقوم هذه الخوارزميات بتوليد طرق محسّنة لسائقي التسليم، مما يعزز الكفاءة العامة ويقلل من التكاليف التشغيلية.

تعزيز التعاون بين كافة جوانب النظام البيئي

من الضروري التعاون بين كافة الجهات المعنية للتعامل مع حجم وتعقيد سوق الميل الأخير من عملية التوصيل. ويمكن للشبكات والموارد المشتركة تعزيز الكفاءة والاستدامة بشكل كبير. حيث تسمح مراكز التسليم المشتركة، الموجودة في مناطق حضرية بموقع استراتيجي، للعديد من التجار بتجميع شحناتهم، مما يقلل من عدد رحلات التسليم الفردية.

بالإضافة إلى ذلك، تعد الشراكات مع البلديات والسلطات المحلية أمراً حاسماً لتمكين عمليات التسليم الأخيرة بشكل أسهل. يمكن أن تساهم الممرات المخصصة للتسليم ومواقف السيارات في تسريع عمليات التسليم، مما يقلل من الازدحام ويعزز الكفاءة العامة. ويمكن للشركات تحسين عمليات التسليم الأخيرة وفي الوقت نفسه تقليل تأثيرها البيئي من خلال الاستفادة من التعاون والموارد المشتركة.

تواجه سوق الميل الأخير من عملية التوصيل تحديات تتراوح من زيادة انبعاثات الكربون إلى زيادة تكاليف التسليم. ومع ذلك، باستخدام منصات تسليم البرامج كخدمة (SaaS) المستندة إلى التكنولوجيا السحابية، يحقق القطاع تقدماً كبيراً فيما يتعلق بالاستدامة والتنقل الكهربائي. وتعمل الشركات على تحويل مشهد الميل الأخير من عملية التوصيل من خلال اعتماد المركبات الكهربائية واستغلال تقنيات تحسين الطرق المتقدمة وتعزيز التعاون بين الجهات المعنية. وتغطي هذه الحلول الثورية المخاوف البيئية، وتعزز الكفاءة التشغيلية، وتقلل التكاليف، وتحسن رضا العملاء. ومع استمرار تطور القطاع، يحمل التوجه نحو الاستدامة آفاقاً واعدة لضمان الفعالية ومراعاة البيئة في الميل الأخير من عمليات التوصيل.

*دروف أجروفال، مدير العمليات والشريك المؤسس لشركة شيبسي