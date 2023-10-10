مراكز التسوق… أهمية “التجارب المميزة” في ازدهار وجهات التسوق والترفيه الفاخرة

تقدم الوجهات العصرية الفاخرة للتسوق والترفيه (مراكز التسوق)، كما يبدو من مفهومها، تجارب مميزة تفوق بمستواها تجارب التسوق اليومية الشائعة. ولكن قد لا يكون الدافع الرئيسي للباحثين عن مثل هذه الوجهات توافر الأسعار التنافسية أو التنوع الكبير، بل إن ما يجذبهم هو نوعية التجربة والشعور الفريد الذي يرافقها.

أظهرت مراكز التسوق الفاخرة في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، التي تضم العدد الأكبر من هذه العلامات، إمكانات فائقة وقابلية للنمو ومواكبة الابتكار. ديفيد روبنسون ــ الرئيس التنفيذي لشركة الماريه للتجزئة

فعندما يتم التعامل مع الباحثين عن التجارب المميزة على أنهم “ضيوف”، وليسوا “مستهلكين” أو “متعاملين”، هنا يتحقق التحول المهم في النهج، وتبرز أهميته في تمهيد الطريق لبناء علاقات جديدة ومثمرة.

وفي ضوء الطلب دائم التطور واختلاف الأذواق والتوقعات، نُوجز فيما يلي بعض التحولات المهمة التي تشهدها وجهات التسوق والترفيه الفاخرة.

الارتقاء بمستوى الفخامة والرفاهية في مراكز التسوق

على الرغم من انتشار ظاهرة التسوق الإلكتروني، حافظت وجهات التسوق التقليدية على مكانتها، بل أصبحت ضرورة في قطاع التسوق الفاخر والحياة العصرية، إذ إن معظم المبيعات تتم في متاجر فعلية، وقد شهد العام 2022 زيادة بلغت 11% في افتتاح متاجر راقية جديدة على مستوى العالم، محققة أداء أفضل في قطاع التجزئة بوجهٍ عام. بينما حققت منطقة الشرق الأوسط نمواً مهماً في هذا المجال، حيث تضاعفت حصة السوق من الافتتاحات العالمية الجديدة للمتاجر الفاخرة في عام 2022، مسجلة ارتفاعاً بلغ 6%، بالمقارنة مع العام 2021.

ومع تسارع وتيرة افتتاح متاجر العلامات التجارية الفاخرة في الشرق الأوسط، أظهرت مراكز التسوق الفاخرة في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، التي تضم العدد الأكبر من هذه العلامات، إمكانات فائقة وقابلية للنمو ومواكبة الابتكار.

ومع تعاظم التوقعات بزيادة الطلب على التجارب الراقية في المتاجر ووجهات التسوق التقليدية، تسعى الشركات والمجموعات إلى تعزيز استثماراتها على نحو متزايد والتوسع بحجم متاجرها والارتقاء بها مع قيام العديد من تجار التجزئة بإعادة تنشيط العمل وتطويره في متاجرهم التقليدية، توسعٌ يأتي بهدف التحول من مكان يتيح للضيوف شراء المنتجات إلى وجهة شاملة يمكنهم من خلالها تجربة العلامة التجارية على نحو مباشر.

“ديور بوب أب ستور”

وبدا هذا التحول جلياً لدى قيام متجر “ديور” الرئيسي في باريس بتوسيع حجمه، حيث أُعيد افتتاحه في عام 2022 على مساحة 10,000 متر مربع، ليضم صالة عرض ومطعم وجناح ضيوف لكبار الشخصيات وغير ذلك. ونجحت هذه الدار الفاخرة في تكرار تجربتها عندما كشفت عن متجر “ديور بيتش كلوب” في دولة الإمارات، الذي يتيح للضيوف قضاء أوقات ممتعة والتسوق والاسترخاء في المكان نفسه.

وعبر ابتكار تجارب عصرية فريدة، إلى جانب التسوق الذي يقدم تجارب مميزة للعملاء تتجاوز عملية شراء المنتجات، فإن مراكز التسوق شأنها شأن المتاجر الفاخرة، تسعى لتعزيز ولاء ضيوفها وتوسيع قاعدتهم. وإذا تعمقنا قليلاً في التفكير، وفي عملية اتخاذ القرار بناءً على السلوك البشري، فسنكتشف بعض الأمور المثيرة للاهتمام، التي يمكن أن تسهم في نجاح وجهات التسوق الفاخرة وازدهارها.

تعزيز التواصل من خلال مرافق متنوعة وتصاميم مميزة

على الرغم من سهولة التسوق عبر الإنترنت، يتطلع الكثير من المستهلكين إلى التسوق التقليدي والاهتمام، ولا تقتصر أهمية ذلك على المعاملات التجارية، بل تشمل التفاعل بين الأفراد وتأثير التجربة البينية المباشرة على القيمة التي يتلقاها كل طرف.

وكشف تقرير صادر عن “المجلس الدولي لمراكز التسوق” ، وهو جمعية التجارة العالمية لـ “الأسواق”، أن 84% من المستهلكين ينظرون إلى مراكز التسوق على أنها أماكن مثالية للتجمعات الاجتماعية، وقد أدركت وجهات التسوق الفاخرة هذا الأمر منذ فترة طويلة، وعملت على تجهيز مرافقها بأرقى التصاميم وتقديم أفضل العروض، بما فيها إنشاء ردهات واسعة ومريحة، ومقاهٍ جذابة، ومناطق مشتركة مصممة على نحو جميل وآسر، لتتيح المجال لتفاعلات اجتماعية مميزة وحوارات عفوية.

وقد صُمم مركز “باركي توريو مول” في مدينة مكسيكو حول فكرة “الحديقة الكبيرة” (كما يوحي اسمها باللغة الإسبانية)، الذي شيدته شركة الهندسة المعمارية “سوردو مادالينو أركيتيكتوس”، ويتميز بسقف زجاجي يغطي مجمل مساحة المركز التجاري، بينما تنتشر في الداخل أشجار كبيرة ونوافير مياه جميلة ومقاعد مريحة للجلوس.

وقد أولى المخطط الرئيسي للمركز اهتماماً كبيراً بعناصر التصميم والمناظر الطبيعية، التي من شأنها تسهيل التجمعات الاجتماعية، وإضفاء الشعور بوجود مساحات عامة خارجية، كما استفاد المشروع المتعدد الاستخدامات من النباتات الداخلية الكثيرة والإضاءة الطبيعية لمنح الضيوف تجارب تسوق راقية.

تصاميم جميلة تراعي البيئة وأخلاقياتها

تشكل الجاذبية البصرية لمراكز التسوق الفاخرة عاملاً مهماً في استقطاب الضيوف، وغالباً ما تُعطي هندسة المكان المعمارية وتصاميمه انطباعاً أولياً للزوار، لذلك لا بد أن تنسجم جماليات المكان مع معايير بيئية رفيعة، وهذا يظهر بوضوح بما تزخر به الوجهة من مساحات خضراء، ومواد مستدامة، واستخدام مدروس للموارد، وتصاميم جذابة، وأعمال وأشكال فنية، ولمحات من التراث المحلي، فلكل منها دور أساسي في تحقيق هذا التوازن.

ويُعد “ميامي بريكل سيتي سنتر” في ميامي، الذي صممته شركة الهندسة المعمارية الشهيرة “أركيتكتونيكا”، مثالاً رائعاً على المعايير الجمالية البيئية التي أُخذت بعين الاعتبار، حيث قامت الشركة ببناء مركز تسوق وفق مفهوم البيئة “النفاذية” أي البيئة الخارجية المفتوحة والمتصلة، التي تسمح باختراق العوامل الخارجية والتفاعل مع البيئة الداخلية المحيطة، الأمر الذي من شأنه تسهيل تدفق الحركة والتفاعل بين الداخل والخارج وتعزيز التجربة الشاملة، بدلاً من جعله مركزاً تجارياً مغلقاً.

وقد روعي بتصميم الوجهة قدرتها على تحقيق الاندماج مع المجتمع الخارجي، حيث أزيلت الحدود بوضع عناصر تصميم مميزة مثل “ذا كلايمت ريبون”؛ وهي هيكل أو تعريشة مرتفعة تربط المركز التجاري بمباني المدينة المجاورة، مع السماح بدخول الضوء والهواء وجمع مياه الأمطار ليتم استخدامها بعد ذلك لري النباتات الطبيعية في المركز.

أهمية المؤثرات الحسية

أشارت دراسة بحثية نشرتها مجلة “جورنال أوف ريتيليتغ آند كونسيومر سيرفيسيز” المتخصصة بالتجزئة وخدمات المستهلك، إلى أن المؤشرات الحسية مثل الروائح التي تميز طابع وأجواء المكان والإضاءة التي تعطي الإحساس بالراحة والاسترخاء والموسيقى الهادئة لها مجتمعةً تأثيرات إيجابية على شعور المتسوقين ورضاهم بوجهٍ عام.

والأهم من ذلك هو كيفية تكامل هذه العناصر مع بعضها لخلق بيئة غنية بالحواس تؤثر إيجاباً في سلوك المتسوقين، وعلى الفترة الزمنية التي يقضونها في الوجهة. وأما فيما يتعلق بوجهات التسوق الفاخرة، فقد أظهرت العديد من الدراسات تأثير “التسويق الحسي” على الارتباط العاطفي والولاء للعلامة التجارية، إذ تشكل القدرة على إشراك الحواس الخمس للضيوف ميزة تنافسية مهمة تتمتع بها وجهات التسوق والحياة العصرية بالمقارنة مع منصات التجارة الإلكترونية.

تعزيز الشعور بالانتماء

تقدم مراكز التسوق الفاخرة والعصرية عالماً متنوعاً من الأنشطة والفعّاليات التي لا تقتصر على الترفيه والتسوق، بل تذهب إلى أبعد من ذلك عبر إشراك ضيوفها وزيادة تفاعلهم في فعاليات واحتفالات مصممة حسب الطلب لتستقطب المزيد من الناس، مثل ورش عمل الهدايا المصنوعة يدوياً وعروض “سلو فاشن” التي تسلط الضوء على الأزياء المستدامة والمعارض الفنية التي تعرض مجموعة من الأعمال الفنية التي ترتبط بموضوع مشترك أو فكرة محددة والمهرجانات الثقافية وتجارب اللياقة والعافية، وجميعها يعزز الإحساس بالانتماء والارتباط فيما بين الضيوف ومع الوجهة.

وقد أشار “المجلس الدولي لمراكز التسوق” إلى أن 62% من المتسوقين يتطلعون إلى خيارات ترفيهية مميزة، مما يؤكد أهمية تقديم تجارب متنوعة لاستقطاب الضيوف والارتقاء بمشاركتهم وتفاعلهم.

يتمتع مركز “كاي 11 موزي” في هونغ كونغ، الذي بلغت كُلفة تشييده 2.6 مليار دولار أمريكي، وافتُتح رسمياً في العام 2019، بموقع استراتيجي مهم في قلب منطقة الفنون والثقافة في مقاطعة فيكتوريا دوكسايد، ويزخر بمجموعة من المقاهي والمطاعم الراقية والمعارض الفنية رفيعة المستوى ومتحف التنوع البيولوجي، وتعمل آلية عمل المركز الإبداعية على الربط السلس بين جميع عروض المركز المتنوعة.

ويعمد المركز دائماً إلى إطلاق برامج تواكب الأحداث المجتمعية في المدينة، مثل إقامة معرض يتناول تاريخ فن الشارع في هونغ كونغ، الذي أُقيم بالتزامن مع “آرت بازل هونغ كونغ”، أحد المهرجانات الفنية الدولية الرائدة في العالم.

الرغبة في خوض تجارب راقية

يتوقع الباحثون عن تجارب تسوق مميزة اليوم الحصول على تجربة مصممة حسب طلبهم، حيث أثبتت الدراسات أن التعامل الراقي مع المتسوق والاهتمام به يؤتي ثماره، وأشار بحثٌ أجرته مؤسسة “ماكينزي” إلى أن “إضفاء الطابع الشخصي على تجربة العملاء” وإنشاء تفاعل فريد وشخصي بين العميل والعلامة التجارية يمكن أن يعزز ولاء العملاء.

وتعد الضيافة وخدمة العملاء المميزة شائعة ومتأصلة بعمق في ثقافة منطقة الشرق الأوسط، وتجسد مراكز التسوق الفاخرة بوضوح هذا التقليد من خلال تقديم خدمات شخصية وحسب الطلب، إلى جانب طاقم مؤهل من الموظفين الذين يتمتعون بدرجة عالية من التدريب، وتوافر خدمة المساعدة الشخصية في التسوق وخدمات الكونسيرج لتلبية احتياجات العملاء.

ومع التطور المطرد لمفهوم الرفاهية، سيكون للعناصر المذكورة آنفاً دور محوري في جذب الضيوف المميزين والاحتفاظ بهم، ضيوفٌ يبحثون عن تجارب راقية وعلاقات حقيقية. ومن الحكمة أن تمضي مراكز التسوق الفاخرة في الشرق الأوسط أو أي مكان آخر قدماً في الاستثمار في هذه المجالات، في إطار سعيها للارتقاء بمعايير الرفاهية للباحثين عن التجارب المميزة داخل المنطقة وخارجها.