أنظمة الدفع الرقمية تنتشر بسرعة في السعودية وفق ماستركارد

تشهد المملكة العربية السعودية تسارعاً في استخدام مجموعة واسعة من أنظمة الدفع الرقمية في ظل توافر البنية التحتية المتقدمة والتكنولوجيا اللازمة لدعم نظم المدفوعات، وذلك وفقاً لنتائج مؤشر ماستركارد للمدفوعات الجديدة 2022. وكشف المؤشر عن تنامي معرفة المستهلكين في المملكة بحلول المدفوعات الجديدة على غرار العملات المشفرة، والبطاقات الرقمية، وحلول المصادقة البيومترية، وخدمة “اشتر الآن وادفع لاحقاً”، والخدمات المصرفية المفتوحة، واستخدامهم المتزايد والنشط لهذه التقنيات في حياتهم اليومية.

ووفقاً لمؤشر المدفوعات الجديدة 2022 من ماستركارد، استخدم 89% من الأفراد في المملكة العربية السعودية طريقة دفع جديدة واحدة على الأقل خلال العام الماضي، ولجأ 42% منهم إلى الهواتف المحمولة لإجراء عمليات الدفع اللاتلامسية، واستخدم 31% تطبيقات تحويل الأموال الرقمية، بينما اختار 21% خطط سداد خدمة “اشتر الآن وادفع لاحقاً”. ويعمد المستهلكون بشكل متزايد إلى إجراء عمليات الشراء بطرق متنوعة، تشمل الاعتماد على المساعد الصوتي وتطبيقات التواصل الاجتماعي.

بالرغم من أن طرق الدفع التقليدية ما تزال تتمتع بجاذبية لدى قطاعات من المستهلكين، أشار 30% من المستهلكين في المملكة إلى انخفاض استخدامهم لطرق الدفع النقدي خلال العام الماضي. بالمقابل، أفاد 69% من هؤلاء المستخدمين (مقارنة بـ 61% على مستوى العالم) بزيادة استخدامهم لطريقة دفع رقمية جديدة واحدة على الأقل خلال العام الماضي، بما في ذلك البطاقات الرقمية، ومدفوعات الرسائل القصيرة، وتطبيقات تحويل الأموال الرقمية، وخدمات الدفع الفوري. ومن المتوقع أن يستمر هذا التوجه لدى المستهلكين نظراً لتوافر عنصري الراحة والأمان الأساسيان لتسريع تبني هذه الحلول.

وأكدت نتائج المؤشر أن درجة الأمان تشكل أولوية لدى المستهلكين عند تحديد نظام الدفع الذي ينبغي استخدامه، وذلك على مستوى المملكة والعالم (36%). ويشغل عاملا الأمان والمكافآت المرتبة الأولى في اعتبارات المستهلكين في المملكة، تليه العروض الترويجية وسهولة الاستخدام. ونظراً لتزايد الاهتمام بقضايا الاستدامة ودورها الرئيس في تحريك اقتصاد المنطقة، قال 30% من المستهلكين في المملكة أنهم يأخذون الفوائد الاجتماعية والبيئية في الحسبان أيضاً عند تحديد نظام الدفع الذي يفضلونه.

وتعليقاً على نتائج المؤشر، قالت ماريا ميدفيديفا، نائب الرئيس، رئيس تطوير الأعمال في المملكة العربية السعودية والبحرين لدى ماستركارد: “أحرزت المملكة العربية السعودية تقدماً هاماً في سعيها لبناء اقتصاد شامل، ونحن سعداء برؤية المستهلكين في المملكة منفتحين على طرق الدفع الرقمية الجديدة، ويقف وراء هذا الشغف لتجربة حلول رقمية ناشئة واكتشاف فوائد ومزايا منظومة الدفع الأكثر بساطة وملاءمة وأماناً، جيل من الشباب السعودي البارع في مجال التكنولوجيا، الأمر الذي يبشر بآفاق مستقبلية واعدة للمملكة”.