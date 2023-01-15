أنظار العالم تتجه إلى ملعب الملك فهد لمشاهدة كلاسيكو الأرض بين ريال مدريد وبرشلونة في نهائي السوبر الإسباني

تتجه أنظار العالم، اليوم الأحد، إلى إستاد الملك فهد الدولي في العاصمة السعودية الرياض لمشاهدة كلاسيكو الأرض بين ريال مدريد وبرشلونة في نهائي السوبر الإسباني الذي تستضيفه المملكة للمرة الثالثة.

وذكرت قناة “الإخبارية” السعودية أن أنظار محبي كرة القدم حول العالم تتجه، عند الساعة 10 من مساء اليوم الأحد، نحو ملعب الملك فهد الدولي بالرياض، والذي سيحتضن المباراة النهائية والقمة الكروية على كأس السوبر الإسباني بين فريقي ريال مدريد ومنافسه برشلونة في البطولة التي تقام للمرة الثالثة على التوالي على أرض المملكة، وبتنظيم من وزارة الرياضة، ضمن فعاليات موسم الدرعية 2022 بنسخته الثانية.

وكان فريق ريال مدريد قد تأهل للمباراة النهائية بعد فوزه يوم الأربعاء الماضي على فريق فالنسيا بركلات الترجيح بنتيجة 4-3، وحجز برشلونة مقعده بذات الطريقة حين كسب فريق ريال بيتيس بنتيجة 4-2 يوم الخميس الماضي، ليتأكد بذلك إقامة الكلاسيكو الإسباني الكبير والمنتظر في الرياض.

وتأتي استضافة المملكة للبطولة الإسبانية الكبرى للمرة الثالثة على التوالي، بعد أن كانت قد احتضنت نسختين سابقتين حيث أقيمت الأولى في جدة عام 2020، وتوّج بلقبها فريق ريال مدريد، بعد فوزه في المباراة النهائية على نظيره أتليتكو مدريد، فيما أقيمت النسخة الثانية في العاصمة الرياض في شهر يناير من العام الماضي 2022، وتوّج بلقبها أيضاً فريق ريال مدريد، بعد فوزه على منافسه أتليتك بلباو.

وتعد استضافة السعودية لهذا الحدث الرياضي الكبير، ضمن مبادرة استقطاب الفعاليات الرياضية العالمية الكبرى، والتي تهدف من خلالها وزارة الرياضة إلى استمرار التميّز في احتضان أبرز الأحداث الرياضية الدولية، ضمن مبادرات برنامج جودة الحياة، والتي تسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وفي حال فاز ريال مدريد بالمباراة سيعادل الألقاب الـ 13 لغريمه برشلونة، وسيبلغ العتبة الرمزية لمئة لقب في تاريخه.

ويمكن شراء تذاكر مباريات نهائي كأس السوبر الإسباني 2023 عبر موقع موسم الدرعية، وهي الطريقة الوحيدة للحصول على التذاكر.

وتتراوح أسعار التذاكر لنهائي كأس السوبر الإسباني 2023 بين 120 ريالاً (32 دولار) لأقل فئة تذاكر، فيما تبلغ قيمة أعلى فئة خمسة آلاف ريال (1331 دولار).