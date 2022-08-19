أنظار العالم تتجه إلى السعودية لمعرفة من سيحسم لقب بطل العالم في الملاكمة

يقام السبت “نزال البحر الأحمر” على لقب بطل العالم للملاكمة للوزن الثقيل، الذي يجمعُ بين الأوكراني أولكسندر أوسيك والبريطاني أنتوني جوشوا، في صالة مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

وتأتي استضافة السعودية لهذا النزال ضمن مساعي وزارة الرياضة واتحاد الملاكمة، لتحقيق الأهداف الاستراتيجية الرامية إلى استمرار المملكة في استضافة أهم وأكبر الأحداث الرياضية العالمية، باعتبارها وجهةً عالمية لاحتضان مثل هذه المنافسات العالمية الكبرى، إلى جانب التنوّع في استضافة الفعاليات والبرامج.

وسيشهد السبت أيضاً إقامة العديد من نزالات الملاكمة التي تسبق الحدث الكبير، بداية من الساعة السادسة مساءً، حيث سيتواجد نخبة من الملاكمين العالميين للوزن المتوسط، يتقدمهم البريطاني كالوم سميث، وبطل العالم السابق للوزن خفيف الثقيل السويدي بادو جاك، إلى جانب الملاكمة البريطانيةذات الأصول الموريتانية رملا علي، والملاكم السعودي زياد المعيـوف.

وكانت المواجهة الأولى بين الملاكمين قد شهدت فوز أولكسندر أوسيك على جوشوا، في نزال أقيم في أيلول/سبتمبر 2021 في لندن، بحضور 60 ألف متفرج، قبل أن يطالب “جوشوا” بلقاء العودة من جديد، وهو الأمـر الذي يحدث لأول مرة في تاريخ منافسات الوزن الثقيل منذ 1999.

يذكر أن نزال البحر الأحمر يعد ثاني نزال عالمي تستضيفه المملكة، بعد النجاح الكبيـر الذي حققه نزال حلبة الدرعية في كانون الأول/ديسمبر 2019، وكسبه جوشوا نفسه، متوجاً بلقب بطولة العالم للوزن الثقيل للملاكمة، بعد فوزه على منافسه المكسيكي “آندي رويز” بمجموع النقاط.