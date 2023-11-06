أنشيلوتي: لا حاجة للدراما في ريال مدريد.. لا يفوز دائما من يستحق

قال كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، تعليقا على التعادل دون أهداف مع رايو فايكانو في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، إنه “لا مكان للدراما والغضب”.

وبعد تعادل ريال مدريد خلال اللعب في سانتياغو برنابيو، أمس الأحد، أصبح رصيده 29 نقطة في المركز الثاني، خلفا لجيرونا متصدر المسابقة، وبفارق نقطتين عن غريمه التقليدي برشلونة، الذي حل ثالثا برصيد 27 نقطة.

وعلق أنشيلوتي بعد التعادل السلبي، حسب موقع ريال مدريد، قائلا، لعبنا بشكل رائع، وصنعنا الكثير من الفرص، لكننا محبطون من النتيجة.

الذي ينتهي عقده مع ريال مدريد في نهاية الموسم الحالي، ومن المنتظر أن يترك منصبه

وأضاف المدرب الإيطالي، أحيانا نفوز بمباريات لا نستحق الفوز بها، وفي بعض الأحيان لا نفوز بمباريات نستحق الفوز بها… وهذه المباراة كنا نستحق الفوز بها.

وتابع: لا حاجة للدراما… نحن في صراع في الدوري، ونؤدي بشكل رائع في دوري أبطال أوروبا، ونؤدي بشكل جيد، ولم نرتكب الأخطاء أمام رايو فايكانو .

وهذه أول مرة يفشل النادي الملكي، في تسجيل أهداف بالدوري الإسباني هذا الموسم، رغم وصوله 22 مرة إلى مرمى رايو فايكانو.

وأنشيلوتي، ينتهي عقده مع ريال مدريد في نهاية الموسم الحالي، ومن المنتظر أن يترك منصبه.

وتأثر الملكي الإسباني، بخروج نجم خط وسط الفريق، جود ببلينغهام لإصابة في كتفه.

وقال أنشيلوتي إن بيلينغهام عانى من مشكلة في الكتف، وسيخضع لفحوص… وأتمنى أن يكون جاهزا للعب الأربعاء المقبل.

ويتصدر جود بلينغهام، قائمة هدافي الدوري الإسباني هذا الموسم برصيد 10 أهداف رغم أنه لا يلعب رأس حربة.

والأربعاء المقبل، يحاول ريال مدريد مواصلة انتصاراته في المجموعة الثالثة بدوري أبطال أوروبا، وتحقيق انتصار الرابع على التوالي، عندما يلعب على أرضه مع سبورتنغ براغا البرتغالي.