التونسية أنس جابر تودّع رولان غاروس على يد اللبنانية بياتريس حداد

تبخرت آمال المصنفة السابعة أنس جابر في أن تصبح أول عربية وإفريقية تفوز بلقب الفردي في بطولة من الأربع الكبرى لكرة المضرب، بعد هزيمتها، الأربعاء، 3-6 و7-6 و6-1 أمام البرازيلية من أصل لبناني بياتريس حداد مايا، في دور الثمانية لبطولة فرنسا المفتوحة.

وكانت جابر تسعى لبلوغ الدور قبل النهائي في بطولة كبرى لثالث مرة في أقل من عام، لكن آمالها تحطمت أمام المصنفة 14 ذات اليد اليسرى، التي قاتلت بشجاعة لتصل إلى قبل نهائي بطولة كبرى لأول مرة في مسيرتها.

وأصبحت حداد مايا أول برازيلية منذ ماريا بوينو في 1968 تصل إلى الدور نصف النهائي في بطولة كبرى، وأول لاعبة من بلدها تصعد للدور قبل النهائي في “رولان غاروس” منذ بداية عصر الاحتراف.

وعانت جابر في مستهل العام الحالي بعد نهاية رائعة للماضي، عندما بلغت نهائيين كبيرين في ويمبلدون وفلاشينغ ميدوز وحققت أول ألقابها في دورات الألف في مدريد.

ودعت من الدور الثاني بطولة أستراليا المفتوحة وانسحبت من العديد من الدورات بسبب الإصابة وخرجت من البعض الآخر في أدوار مبكرة.

حققت لقب دورة تشارلستون الأميركية وبلغت نصف نهائي دورة شتوتغارت، قبل أن تنسحب بسبب إصابة تعرضت لها خلال مباراتها ضد البولندية إيغا شفيونتيك، ما حرمها الدفاع عن لقبها في مدريد، قبل أن تعود في روما وتخرج من مباراتها الافتتاحية.