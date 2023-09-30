أنس جابر تتوج بخامس لقب في تاريخها.. حسابات الربح والثروة

ارتفعت ثروة لاعبة التنس التونسية، أنس جابر المصنفة السابعة عالمياً، والملقبة بوزيرة السعادة، السبت، بنحو 78.250 ألف دولار، وذلك بعد فوزها بلقب دورة نينغبو الصينية.

وأحرزت أنس جابر لقب دورة نينغبو الصينية 250، بفوزها الساحق على الروسية الواعدة ديانا شنايدر 6-2 و6-1 السبت في النهائي.

وتقام بطولة نينغبو الصينية للتنس على ملاعب ذات أرضية صلبة، بمجموع جوائز مالية قدرها 251,750 ألف دولار.

ولقب اليوم هو الخامس في مسيرة أنس جابر، حيث فازت بلقبي برمنجهام 2021 وبرلين 2022 على الملاعب العشبية كما توجت بلقبي مدريد 2021 وتشارلستون 2023.

وهذه أول مباراة نهائية تفوز فيها أنس جابر بعد أن خسرت 3 نهائيات سابقة على تلك الملاعب، وذلك في بطولات موسكو 2018 وشيكاغو 2021 وأمريكا المفتوحة 2022.

أنس جابر

ثروة أنس جابر في 2023

بلغت أرباح أنس جابر التي حققتها خلال العام الحالي مبلغ 457,491 ألف دولار، معظمها من فوزها الأخير بلقب بطولة تشارلستون الأمريكية، والفوز ببطولة نينغبو الصينية.

فيما بلغت قيمة الجوائز المالية التي فازت بها أنس جابر منذ بداية مسيرتها في عالم “الكرة الصفراء”، بعد فوزها بهذه البطولة، نحو 9.633.234 مليون دولار، بحسب موقع رابطة لاعبات التنس المحترفات.

وارتفعت قيمة الأرباح المالية لأنس جابر بشكل قياسي العام الماضي، بعد فوزها بلقب بطولتي مدريد وبرلين، إضافة إلى وصولها نهائي بطولتي ويمبلدون وأمريكا المفتوحة.

ووفقا لتقارير فإن أنس جابر تخصص جزءا من أموالها لبعض المبادرات الإنسانية، حيث قامت عام 2021 ببيع المضرب الذي فازت به على الأمريكية المخضرمة فينوس ويليامز من أجل المساهمة في الجهود لمحاصرة تفشي فيروس كورونا “كوفيد 19″، كما قامت العام الماضي، بترميم مدرسة بمدينة برقو في محافظة سليانة التونسية.

تجدر الإشارة إلى أنّ أنس جابر حافظت على ترتيبها في التصنيف الدولي للاعبات التنس المحترفات الصادر في 25 سبتمبر 2023، وظلّت في المركز السابع عالميًا، علمًا وأنّ أفضل ترتيبا كانت قد بلغته بطلة التنس التونسية هو المركز الثاني عالميًا.