أنس جابر الخامسة عالمياً

ارتقت التونسية أنس جابر إلى المركز الخامس في التصنيف العالمي لكرة المضرب، على حساب الفرنسية كارولين غارسيا، فيما لا تزال البولندية إيغا شفيونتيك مهيمنة أمام البيلاروسية أرينا سابالينكا.

وكانت أنس جابر بلغت نهائي ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى، عندما خسرت أمام التشيكية ماركيتا فوندروشوفا 4-6 و4-6 في 15 يوليو.

في المقابل، تواجه غارسيا خطر فقدان الكثير من النقاط في النصف الثاني من الموسم، بعد بلوغها نصف نهائي بطولة الولايات المتحدة المفتوحة العام الماضي وتتويجها في بطولة “دبليو تي ايه” الختامية.

ولم تشهد لائحة العشرين الأوليات تغييرات إضافية، سوى حلول التشيكية كارولينا موتشوفا في المركز السابع عشر بدلاً من الروسية ليودميلا سامسونوفا.

وبعد تتويجها الأحد في لوزان، صعدت الإيطالية إليزابيتا كوتشاريتو 12 مركزاً وحصلت على التصنيف الثلاثين الأعلى في مسيرتها.

ولدى الرجال، دخل الفرنسي أرتور فيس لائحة الخمسين الأوائل للمرة الأولى، فيما بقي الإسباني كارلوس ألكاراس متربعاً على الصدارة أمام الصربي المخضرم نوفاك ديوكوفيتش.

فيس (19 عاماً) الذي خسر السبت في نصف نهائي دورة هامبورغ أمام الألماني ألكسندر زفيريف، ارتقى 24 مركزاً وبلغ التصنيف 47.

ولم تحصل تغييرات كبيرة على لائحة العشرين الأوائل، فارتقى زفيريف ثلاثة مراكز وأصبح في المرتبة السادسة عشرة.

ترتيب العشر الأوليات لدى السيدات:

إيغا شفيونتيك (بولندا) 9490 نقطة أرينا سابالينكا (بيلاروس) 8845 إيلينا ريباكينا (كازاخستان) 5465 جيسيكا بيغولا (الولايات المتحدة) 5395 أنس جابر (تونس) 4846 (+1) كارولين غارسيا (فرنسا) 4685 (-1) كوكو غوف (الولايات المتحدة) 3390 بترا كفيتوفا (الجمهورية التشيكية) 3341 ماريا ساكّاري (اليونان) 3310 ماركيتا فوندروشوفا (الجمهورية التشيكية) 3106

ترتيب العشرة الأوائل لدى الرجال:

كارلوس ألكاراس (إسبانيا) 9225 نقطة نوفاك ديوكوفيتش (صربيا) 8795 دانييل مدفيديف (روسيا) 6520 كاسبر رود (النرويج) 4985 ستيفانوس تسيتسيباس (اليونان) 4850 هولغر رونه (الدنمارك) 4825 أندري روبليف (روسيا) 4730 يانيك سينر (إيطاليا) 3815 تايلور فريتز (الولايات المتحدة) 3515 فرانسيس تيافو (الولايات المتحدة) 3085