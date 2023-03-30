أنسو فاتي غاضب من تصريح والده بحق برشلونة

رد أنسو فاتي لاعب فريق برشلونة الإسباني لكرة القدم، على تصريحات والده بوري الذي أعرب عن غضبه من قلة مشاركات ابنه وتمنى فيها مغادرته للفريق الكتالوني، مشيراً إلى أنه لم يكن على دراية بها لكونه كان نائماً.

وقال بوري فاتي والد أنسو لإذاعة “كادينا كوبي” مساء الثلاثاء: يزعجني كيف يُعاملون ابني بالنسبة لعدد الدقائق التي يمنحونه إياها (على أرض الملعب)، دقيقة واحدة، دقيقتان، ثلاث دقائق، وهذا ما يزعجني. لن أقول إنه يجب أن يشارك أساسيًا مهما حدث، لأن كل المهاجمين رائعون، هم من النخبة، لكننا نتحدث عن أنسو فاتي. عن لاعب إسباني دولي، عن الرقم 10 في برشلونة، عن شاب قادم من أكاديمية لا ماسيا.

وبحسب شبكة “ريليفو” فإن اللاعب كان غاضباً بشدة من تصريحات والده ونبرة صوته في المقابلة، إذ إنه لا يتفق معه في هجومه على المدرب تشافي هيرنانديز وإدارة برشلونة، والأمر أن تلك التصريحات جاءت وقت نومه.

وقال بوري فاتي تأكيداً على ذلك في المقابلة: أنسو لا يسمعني، فالبيت كبير وهو نائم الآن، وأنا متأكد أنه لا يتفق معي فيما قلته، فلو عاد الأمر له لبقي في برشلونة، لكن لو كنت صاحب القرار لكان الأمر غير ذلك.

وقالت الشبكة الإسبانية: أنسو يعمل بجد لاستعادة مستواه، وهو ملتزم مع النادي ويريد تحقيق النجاح بقميص برشلونة الذي منحه الرقم 10 وصبر عليه عندما كان يعاني من الإصابة، وآخر شيء يتمناه هو أن يدخل في مشكلة مع مدربه وإدارة ناديه.