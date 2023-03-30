فادي طنّوس by فادي طنّوس

أخبار ذات صلة

Posted inآخر الأخبارأخبار أريبيان بزنسكرة قدم

أنسو فاتي غاضب من تصريح والده بحق برشلونة

فادي طنّوس by فادي طنّوس
فاتي

رد أنسو فاتي لاعب فريق برشلونة الإسباني لكرة القدم، على تصريحات والده بوري الذي أعرب عن غضبه من قلة مشاركات ابنه وتمنى فيها مغادرته للفريق الكتالوني، مشيراً إلى أنه لم يكن على دراية بها لكونه كان نائماً.

وقال بوري فاتي والد أنسو لإذاعة “كادينا كوبي” مساء الثلاثاء: يزعجني كيف يُعاملون ابني بالنسبة لعدد الدقائق التي يمنحونه إياها (على أرض الملعب)، دقيقة واحدة، دقيقتان، ثلاث دقائق، وهذا ما يزعجني. لن أقول إنه يجب أن يشارك أساسيًا مهما حدث، لأن كل المهاجمين رائعون، هم من النخبة، لكننا نتحدث عن أنسو فاتي. عن لاعب إسباني دولي، عن الرقم 10 في برشلونة، عن شاب قادم من أكاديمية لا ماسيا.

وبحسب شبكة “ريليفو” فإن اللاعب كان غاضباً بشدة من تصريحات والده ونبرة صوته في المقابلة، إذ إنه لا يتفق معه في هجومه على المدرب تشافي هيرنانديز وإدارة برشلونة، والأمر أن تلك التصريحات جاءت وقت نومه.

وقال بوري فاتي تأكيداً على ذلك في المقابلة: أنسو لا يسمعني، فالبيت كبير وهو نائم الآن، وأنا متأكد أنه لا يتفق معي فيما قلته، فلو عاد الأمر له لبقي في برشلونة، لكن لو كنت صاحب القرار لكان الأمر غير ذلك.

وقالت الشبكة الإسبانية: أنسو يعمل بجد لاستعادة مستواه، وهو ملتزم مع النادي ويريد تحقيق النجاح بقميص برشلونة الذي منحه الرقم 10 وصبر عليه عندما كان يعاني من الإصابة، وآخر شيء يتمناه هو أن يدخل في مشكلة مع مدربه وإدارة ناديه.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا