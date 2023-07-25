أندية الدوري السعودي لكرة القدم.. كل ما تريد معرفته عن موسم 2023-2024

تنطلق النسخة 48 من الدوري السعودي لكرة القدم (دوري روشن) في 11 آب/أغسطس 2023، بمشاركة 18فريقا للمرة الأولى وذلك تنفيذا لقرار اتخذه الاتحاد السعودي في 14 نيسان/أبريل 2022 بهدف تطوير اللعبة وجعلها اكثر احترافي.
وهبط فريقا العدالة والباطن إلى دوري الدرجة الأولى نهاية الموسم المنصرم فيما صعد 4 فرق هي الأهلي والاخدود والحزم والرياض.
وستكون مهمة نادي اتحاد جدة حامل اللقب صعبة جداً فيما لو أراد الحفاظ على زعامة الكرة السعودية في ظل التعاقدات العالمية التي تقوم بها الفرق المنافسة بهدف تعزيز صفوفها بأسماء من الصف الأول.
وتتهافت الأندية السعودية منذ مطلع العام الجار على التعاقد مع اللاعبين النخبة لتعزيز صفوفهم وكانت البداية مع النصر الذي استقدم أسطورة كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو ومن بعده كرت السبحة فأتى الفرنسيان كريم بنزيمة ونغولو كانتي، الجزائري رياض محرز والبرازيلي روبيرتو فيرمينو والصربي سيرغي ميلينكوفيتش-سافيتش، السنغالي خاليدو كوليبالي وغيرهم.
من هي الفرق المشاركة في الدوري السعودي؟
أبها
- تأسس عام 1947
- الألقاب المحلية والخارجية:
- أبرز اللاعبين: عبد الله الزوري – الكاميروني ديفيس إيباسي – العراقي سعد النقيب –
- المدرب: البولندي تشيسلاف ميشنيفيتش
- اللقب: زعيم الجنوب
اتحاد جدة
- تأسس عام 1927
- الألقاب المحلية والخارجية: دوري المحترفين السعودي (9)، كأس خادم الحرمين الشريفين (9)، كأس السوبر السعودي (1)، كأس ولي العهد السعودي (8)، كأس الأمير فيصل بن فهد (4)، دوري أبطال آسيا (2)، كأس الكؤوس الآسيوية (1)، كأس الخليج للأندية (1)، دوري ابطال العرب (1)
- أبرز اللاعبين: الفرنسي انغولو كانتي، المصري طارق حامد، المغربي عبد الرزاق حمدالله، عمر هوساي، البرازيلي رومارينو
- المدرب: البرتغالي نونو إسبيريتو سانتو
- اللقب: العميد
الاتفاق
- تأسس عام 1945
- الألقاب المحلية والخارجية: الدوري السعودي الممتاز (2)، كأس خادم الحرمين الشريفين (2)، كأس ولي العهد السعودي (1)، كأس الأمير فيصل بن فهد (3)، الدوري السعودي الدرجة الأولى (1)، كأس الخليج للأندية (3)، دوري أبطال العرب (2)
- أبرز اللاعبين: الإنكليزي جوردان هندرسون، الفرنسي موسى ديمبلي والتونسي نعيم سليتي
- المدرب: الإنكليزي ستيفن جيرارد
- اللقب: فارس الدهناء
الأخدود
- تأسس عام 1976
- الألقاب المحلية والخارجية:
- أبرز اللاعبين: المصري أحمد مصطفى
- المدرب: البرتغالي جورجي مندوزا
- اللقب:
الأهلي
- تأسس عام 1937
- الألقاب المحلية والخارجية: الدوري السعودي الممتاز ( 3 )، كأس خادم الحرمين الشريفين ( 13 )، كأس ولي العهد السعودي ( 6 )، الدوري العام السعودي ( 1 )، كأس السوبر السعودي ( 1 )، كأس الأمير فيصل بن فهد ( 5 )، كأس الخليج للأندية ( 3 )، كأس الاتحاد العربي للأندية ( 1 )، الدوري السعودي الدرجة الاولى (1)
- أبرز اللاعبين: الجزائريان رياض محرز ورياض بودبوز، البرازيلي روبيرتو فيرمينو
- المدرب:
- اللقب: الملكي
التعاون
- تأسس عام 1956
- الألقاب المحلية والخارجية: كأس خادم الحرمين الشريفين (1)، الدوري السعودي الدرجة الأولى (1)، كأس الأمير فيصل بن فهد (4)
- أبرز اللاعبين: المصري مصطفى فتحي،
- المدرب: البرازيلي بريكليس تشاموسكا
- اللقب: سكري القصيم
الحزم
- تأسس عام 1957
- الألقاب المحلية والخارجية:
- أبرز اللاعبين:
- المدرب: البرتغالي هيلدر كريستوفاو
- اللقب: حزم الصمود
الخليج
- تأسس عام 1945
- الألقاب المحلية والخارجية: كأس الأمير فيصل بن فهد (1)
- أبرز اللاعبين: الكوري الجنوبي جونغ وو يونغ
- المدرب: البرتغالي بيدرو إيمانيول
- اللقب: النسر
الرائد
- تأسس عام 1954
- الألقاب المحلية والخارجية: دوري الدرجة الأولى (2)
- أبرز اللاعبين: الجزائري أمير سعيود
- المدرب: الألباني بيسنيك هاسي
- اللقب: رائد التحدي
الرياض
- تأسس عام 1954
- الألقاب المحلية والخارجية: كأس ولي العهد السعودي (1)، كأس الاتحاد السعودي (1)
- أبرز اللاعبين: الأورغوياني مارتن كامبانا
- المدرب: الكرواتي دامير بوريتش
- اللقب:
الشباب
- تأسس عام 1947
- الألقاب المحلية والخارجية: الدوري السعودي للمحترفين (6)، كأس ولي العهد السعودي (3)، كأس خادم الحرمين الشريفين (3)، كأس الأمير فيصل بن فهد (6)، كأس السوبر السعودي (1)، دوري الدرجة الأولى السعودي (1)، كأس أبطال الكؤوس الآسيوية (1)، كأس السوبر العربي (2)، كأس العرب للأندية الأبطال (2)، كأس الخليج للأندية (2)
- أبرز اللاعبين: الأرجنتيني إيفر بانيغا، الكوري الجنوبي كيم سونغ جيو، هتان باهبري
- المدرب:
- اللقب: الليث الأبيض
الطائي
- تأسس عام 1960
- الألقاب المحلية والخارجية:
- أبرز اللاعبين: الألماني روبرت بوير
- المدرب: الكرواتي كريشمير ريزتش
- اللقب: فارس الشمال
الفتح
- تأسس عام 1958
- الألقاب المحلية والخارجية:
- أبرز اللاعبين: السويدي جاكوب ريين، الإسباني كريستيان تييو
- المدرب: سلافن بيليتش
- اللقب: النموذجي
الفيحاء
- تأسس عام 1953
- الألقاب المحلية والخارجية: كأس خادم الحرمين الشريفين (1)
- أبرز اللاعبين: الصربي فلاديمير ستويكوفيتش
- المدرب: الصربي فوك راشوفيتش
- اللقب: طواحين سدير
النصر
- تأسس عام 1955
- الألقاب المحلية والخارجية: الدوري السعودي الممتاز (9)، كأس الملك (6)، كأس ولي العهد (3)، كأس السوبر السعودي (2)، كأس الأمير فيصل بن فهد (3)، كأس أبطال الكؤوس الآسيوية (1)، كأس السوبر الآسيوي (1)، كأس الأندية الخليجية (2)
- أبرز اللاعبين: البرتغالي كريستيانو رونالدو، الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، الإيفواري سيكو فوفانا، البرازيلي أليكس تيليس،
- المدرب: البرتغالي لويس كاسترو
- اللقب: العالمي
الهلال
- تأسس عام 1957
- الألقاب المحلية والخارجية: الدوري السعودي للمحترفين (18)، كأس ولي العهد (13)، كأس خادم الحرمين الشريفين (10)، كأس الأمير فيصل بن فهد (6)، كأس السوبر السعودي (3)، كأس المؤسس (1)، دوري أبطال آسيا (4)، كأس الكؤوس الآسيوية (2)، كأس السوبر الآسيوي (2)، كأس الخليج للأندية (2)، دوري أبطال العرب (2)، كأس الكؤوس العربية (1)، كأس السوبر العربي (1)، كأس السوبر المصري – السعودي (2)
- أبرز اللاعبين: عبد الله المعيوف، سلمان الفرج، الصربي سيرغي ميلينكوفيتش-سافيتش، السنغالي خاليدو كوليبالي، البرازيلي مالكوم
- المدرب: البرتغالي جورجي جيسوس
- اللقب: الزعيم
الوحدة
- تأسس عام 1946
- الألقاب المحلية والخارجية: دوري الدرجة الأولى السعودي (4)
- أبرز اللاعبين: المغربيان فيصل فجر، ومنير محمدي
- المدرب: اليوناني يورغوس دونيس
- اللقب: فرسان مكة
ضمك
- تأسس عام 1972
- الألقاب المحلية والخارجية:
- أبرز اللاعبين: الجزائري العربي هلال سوداني
- المدرب: الروماني كوزمين كونترا
- اللقب: فارس الجنوب
من أي مدن تأتي الفرق المشاركة في الدوري السعودي وعلى أي ملعب ستخوض مبارياتها في موسم 2023-2024؟
|الفريق
|المدينة
|الملعب
|السعة
|أبها
|أبها
|مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية
|20000
|الاتحاد
|جدة
|مدينة الملك عبد الله الرياضية – جدة
|62345
|الاتفاق
|الدمام
|ملعب الأمير محمد بن فهد
|35000
|الأخدود
|نجران
|مدينة هذلول بن عبد العزيز الرياضية
|12000
|الأهلي
|جدة
|مدينة الملك عبد الله الرياضية – جدة
|62345
|التعاون
|بريدة
|مدينة الملك عبد الله الرياضية – بريدة
|25٬000
|الحزم
|الرس
|ملعب نادي الحزم
|7000
|الخليج
|سيهات
|ملعب الأمير محمد بن فهد
|36000
|الرائد
|بريدة
|مدينة الملك عبد الله الرياضية/بريدة
|25٬000
|الرياض
|الرياض
|استاد الأمير تركي بن عبد العزيز
|15000
|الشباب
|الرياض
|ملعب الأمير خالد بن سلطان
|10000
|الطائي
|حائل
|ملعب الأمير عبد العزيز بن مساعد
|12250
|الفتح
|الأحساء
|ملعب الأمير عبد الله بن جلوي
|26000
|الفيحاء
|المجمعة
|مدينة المجمعة الرياضية
|7000
|النصر
|الرياض
|الأول بارك
|25000
|الهلال
|الرياض
|ملعب الملك فهد الدولي
|62685
|الوحدة
|مكة المكرمة
|ملعب الملك عبد العزيز
|38000
|ضمك
|خميس مشيط
|مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية
|20000