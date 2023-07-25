أندية الدوري السعودي لكرة القدم.. كل ما تريد معرفته عن موسم 2023-2024

تنطلق النسخة 48 من الدوري السعودي لكرة القدم (دوري روشن) في 11 آب/أغسطس 2023، بمشاركة 18فريقا للمرة الأولى وذلك تنفيذا لقرار اتخذه الاتحاد السعودي في 14 نيسان/أبريل 2022 بهدف تطوير اللعبة وجعلها اكثر احترافي.

وهبط فريقا العدالة والباطن إلى دوري الدرجة الأولى نهاية الموسم المنصرم فيما صعد 4 فرق هي الأهلي والاخدود والحزم والرياض.

وستكون مهمة نادي اتحاد جدة حامل اللقب صعبة جداً فيما لو أراد الحفاظ على زعامة الكرة السعودية في ظل التعاقدات العالمية التي تقوم بها الفرق المنافسة بهدف تعزيز صفوفها بأسماء من الصف الأول.

وتتهافت الأندية السعودية منذ مطلع العام الجار على التعاقد مع اللاعبين النخبة لتعزيز صفوفهم وكانت البداية مع النصر الذي استقدم أسطورة كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو ومن بعده كرت السبحة فأتى الفرنسيان كريم بنزيمة ونغولو كانتي، الجزائري رياض محرز والبرازيلي روبيرتو فيرمينو والصربي سيرغي ميلينكوفيتش-سافيتش، السنغالي خاليدو كوليبالي وغيرهم.

من هي الفرق المشاركة في الدوري السعودي؟

أبها تأسس عام 1947

الألقاب المحلية والخارجية:

أبرز اللاعبين: عبد الله الزوري – الكاميروني ديفيس إيباسي – العراقي سعد النقيب –

المدرب: البولندي تشيسلاف ميشنيفيتش

اللقب: زعيم الجنوب

اتحاد جدة تأسس عام 1927

الألقاب المحلية والخارجية: دوري المحترفين السعودي (9)، كأس خادم الحرمين الشريفين (9)، كأس السوبر السعودي (1)، كأس ولي العهد السعودي (8)، كأس الأمير فيصل بن فهد (4)، دوري أبطال آسيا (2)، كأس الكؤوس الآسيوية (1)، كأس الخليج للأندية (1)، دوري ابطال العرب (1)

أبرز اللاعبين: الفرنسي انغولو كانتي، المصري طارق حامد، المغربي عبد الرزاق حمدالله، عمر هوساي، البرازيلي رومارينو

المدرب: البرتغالي نونو إسبيريتو سانتو

اللقب: العميد

الاتفاق تأسس عام 1945

الألقاب المحلية والخارجية: الدوري السعودي الممتاز (2)، كأس خادم الحرمين الشريفين (2)، كأس ولي العهد السعودي (1)، كأس الأمير فيصل بن فهد (3)، الدوري السعودي الدرجة الأولى (1)، كأس الخليج للأندية (3)، دوري أبطال العرب (2)

أبرز اللاعبين: الإنكليزي جوردان هندرسون، الفرنسي موسى ديمبلي والتونسي نعيم سليتي

المدرب: الإنكليزي ستيفن جيرارد

اللقب: فارس الدهناء

الأخدود تأسس عام 1976

الألقاب المحلية والخارجية:

أبرز اللاعبين: المصري أحمد مصطفى

المدرب: البرتغالي جورجي مندوزا

اللقب:

الأهلي تأسس عام 1937

الألقاب المحلية والخارجية: الدوري السعودي الممتاز ( 3 )، كأس خادم الحرمين الشريفين ( 13 )، كأس ولي العهد السعودي ( 6 )، الدوري العام السعودي ( 1 )، كأس السوبر السعودي ( 1 )، كأس الأمير فيصل بن فهد ( 5 )، كأس الخليج للأندية ( 3 )، كأس الاتحاد العربي للأندية ( 1 )، الدوري السعودي الدرجة الاولى (1)

أبرز اللاعبين: الجزائريان رياض محرز ورياض بودبوز، البرازيلي روبيرتو فيرمينو

المدرب:

اللقب: الملكي

التعاون تأسس عام 1956

الألقاب المحلية والخارجية: كأس خادم الحرمين الشريفين (1)، الدوري السعودي الدرجة الأولى (1)، كأس الأمير فيصل بن فهد (4)

أبرز اللاعبين: المصري مصطفى فتحي،

المدرب: البرازيلي بريكليس تشاموسكا

اللقب: سكري القصيم

الحزم تأسس عام 1957

الألقاب المحلية والخارجية:

أبرز اللاعبين:

المدرب: البرتغالي هيلدر كريستوفاو

اللقب: حزم الصمود

الخليج تأسس عام 1945

الألقاب المحلية والخارجية: كأس الأمير فيصل بن فهد (1)

أبرز اللاعبين: الكوري الجنوبي جونغ وو يونغ

المدرب: البرتغالي بيدرو إيمانيول

اللقب: النسر

الرائد تأسس عام 1954

الألقاب المحلية والخارجية: دوري الدرجة الأولى (2)

أبرز اللاعبين: الجزائري أمير سعيود

المدرب: الألباني بيسنيك هاسي

اللقب: رائد التحدي

الرياض تأسس عام 1954

الألقاب المحلية والخارجية: كأس ولي العهد السعودي (1)، كأس الاتحاد السعودي (1)

أبرز اللاعبين: الأورغوياني مارتن كامبانا

المدرب: الكرواتي دامير بوريتش

اللقب:

الشباب تأسس عام 1947

الألقاب المحلية والخارجية: الدوري السعودي للمحترفين (6)، كأس ولي العهد السعودي (3)، كأس خادم الحرمين الشريفين (3)، كأس الأمير فيصل بن فهد (6)، كأس السوبر السعودي (1)، دوري الدرجة الأولى السعودي (1)، كأس أبطال الكؤوس الآسيوية (1)، كأس السوبر العربي (2)، كأس العرب للأندية الأبطال (2)، كأس الخليج للأندية (2)

أبرز اللاعبين: الأرجنتيني إيفر بانيغا، الكوري الجنوبي كيم سونغ جيو، هتان باهبري

المدرب:

اللقب: الليث الأبيض

الطائي تأسس عام 1960

الألقاب المحلية والخارجية:

أبرز اللاعبين: الألماني روبرت بوير

المدرب: الكرواتي كريشمير ريزتش

اللقب: فارس الشمال

الفتح تأسس عام 1958

الألقاب المحلية والخارجية:

أبرز اللاعبين: السويدي جاكوب ريين، الإسباني كريستيان تييو

المدرب: سلافن بيليتش

اللقب: النموذجي

الفيحاء تأسس عام 1953

الألقاب المحلية والخارجية: كأس خادم الحرمين الشريفين (1)

أبرز اللاعبين: الصربي فلاديمير ستويكوفيتش

المدرب: الصربي فوك راشوفيتش

اللقب: طواحين سدير

النصر تأسس عام 1955

الألقاب المحلية والخارجية: الدوري السعودي الممتاز (9)، كأس الملك (6)، كأس ولي العهد (3)، كأس السوبر السعودي (2)، كأس الأمير فيصل بن فهد (3)، كأس أبطال الكؤوس الآسيوية (1)، كأس السوبر الآسيوي (1)، كأس الأندية الخليجية (2)

أبرز اللاعبين: البرتغالي كريستيانو رونالدو، الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، الإيفواري سيكو فوفانا، البرازيلي أليكس تيليس،

المدرب: البرتغالي لويس كاسترو

اللقب: العالمي

الهلال تأسس عام 1957

الألقاب المحلية والخارجية: الدوري السعودي للمحترفين (18)، كأس ولي العهد (13)، كأس خادم الحرمين الشريفين (10)، كأس الأمير فيصل بن فهد (6)، كأس السوبر السعودي (3)، كأس المؤسس (1)، دوري أبطال آسيا (4)، كأس الكؤوس الآسيوية (2)، كأس السوبر الآسيوي (2)، كأس الخليج للأندية (2)، دوري أبطال العرب (2)، كأس الكؤوس العربية (1)، كأس السوبر العربي (1)، كأس السوبر المصري – السعودي (2)

أبرز اللاعبين: عبد الله المعيوف، سلمان الفرج، الصربي سيرغي ميلينكوفيتش-سافيتش، السنغالي خاليدو كوليبالي، البرازيلي مالكوم

المدرب: البرتغالي جورجي جيسوس

اللقب: الزعيم

الوحدة تأسس عام 1946

الألقاب المحلية والخارجية: دوري الدرجة الأولى السعودي (4)

أبرز اللاعبين: المغربيان فيصل فجر، ومنير محمدي

المدرب: اليوناني يورغوس دونيس

اللقب: فرسان مكة

ضمك تأسس عام 1972

الألقاب المحلية والخارجية:

أبرز اللاعبين: الجزائري العربي هلال سوداني

المدرب: الروماني كوزمين كونترا

اللقب: فارس الجنوب

من أي مدن تأتي الفرق المشاركة في الدوري السعودي وعلى أي ملعب ستخوض مبارياتها في موسم 2023-2024؟

الفريق المدينة الملعب السعة أبها أبها مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية 20000 الاتحاد جدة مدينة الملك عبد الله الرياضية – جدة 62345 الاتفاق الدمام ملعب الأمير محمد بن فهد 35000 الأخدود نجران مدينة هذلول بن عبد العزيز الرياضية 12000 الأهلي جدة مدينة الملك عبد الله الرياضية – جدة 62345 التعاون بريدة مدينة الملك عبد الله الرياضية – بريدة 25٬000 الحزم الرس ملعب نادي الحزم 7000 الخليج سيهات ملعب الأمير محمد بن فهد 36000 الرائد بريدة مدينة الملك عبد الله الرياضية/بريدة 25٬000 الرياض الرياض استاد الأمير تركي بن عبد العزيز 15000 الشباب الرياض ملعب الأمير خالد بن سلطان 10000 الطائي حائل ملعب الأمير عبد العزيز بن مساعد 12250 الفتح الأحساء ملعب الأمير عبد الله بن جلوي 26000 الفيحاء المجمعة مدينة المجمعة الرياضية 7000 النصر الرياض الأول بارك 25000 الهلال الرياض ملعب الملك فهد الدولي 62685 الوحدة مكة المكرمة ملعب الملك عبد العزيز 38000 ضمك خميس مشيط مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية 20000