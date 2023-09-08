أندية الدوري السعودي انفقت 3.5 مليار ريال على استقدام اللاعبين في الميركاتو

اظهر تقرير أعتدته شركة “ديلويت” المتخصّصة في مجال التدقيق المالي، ونشرته وكالة “رويترز” أن أندية الدوري السعودي لكرة القدم أنفقت حوالي 957 مليون دولار (3.5 مليار ريال سعودي) في فترة الانتقالات الصيفية استقدام اللاعبين الجدد، متجاوزة بذلك ما تكبدته أربعة من الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى.

واحتل الدوري السعودي وفقاً لتقرير ديلويت المرتبة الثانية بصافي إنفاق قدره 907 ملايين دولار وراء الدوري الإنكليزي (1.39 مليار دولار)، بعد استقطابه “94 لاعباً أجنبياً منهم 37 لاعباً من الدوريات الخمسة الكبرى”.

وبعد استقدام اسطورة كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو من مانشستر يونايتد الإنكليزي إلى النصر في كانون الثاني/يناير، شهد الدوري السعودي صفقات خيالية، تقدمها البرازيلي نيمار من باريس سان جيرمان الفرنسي إلى الهلال، والفرنسي كريم بنزيمة من ريال مدريد الإسباني إلى اتحاد جدة حامل اللقب، والسنغالي ساديو مانيه من بايرن ميونيخ الألماني إلى النصر أيضاً والجزائري رياض محرز من بطل إوروبا وإنكلترا مانشستر سيتي إلى الأهلي.

وكان للدوري الإنكليزي الممتاز الحصة الأكبر من حيث عدد اللاعبين المستقطبين وقيمة الإنفاق عليهم بلغت 312 مليون دولار، أي حوالي نصف ما جنته أندية البريميرليغ من بيع لاعبيها لدول أجنبية (698 مليون دولار).

وتوزّع انفاق الدوري السعودي على شراء لاعبين آخرين من الدوري الفرنسي (148 مليون دولار)، الإيطالي (122 مليون دولار)، الإسباني (116 مليون دولار) والألماني (32 مليون دولار)، فضلاً عن دوريات أخرى.

وبلغ إجمالي إنفاق الدوريات الخمسة الكبرى الأوروبية مجتمعة 6.10 مليار دولار في موسم هذا الصيف، بزيادة قدرها 1.25 مليار دولار مقارنة بموسم 2022: 4.85 مليار دولار.

واوضح تقرير ديلويت أن الدوريات الكبرى سجّلت زيادة في إنفاقها على الانتقالات لهذا الصيف باستثناء الدوري الإسباني.