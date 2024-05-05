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أندريا بوتشيلي وماريا كاري في حفل زفاف الملياردير عمر كماني

حفل زفاف اسطوري للملياردير وصاحب متاجر الملابس النسائية بريتي ليتل ثن

فريق التحرير by فريق التحرير

أحيت النجمة الأمريكية ماريا كاري مع أندريا بوتشيلي حفل زفاف كبير للملياردير وصاحب متاجر الملابس النسائية بريتي ليتل ثن PrettyLittleThing “، عمر كماني، الذي تزوج عارضة الأزياء، ندى أديل في فندق فاخر جنوب فرنسا ودام الحفل 4 أيام مع عطلة نهاية الأسبوع التي تنتهي اليوم.

وأقام الملياردير عمر كماني حفل وفاف قدرت كلفته بـ 20 مليون جنيه إسترليني وأقيم حفل الزفاف يوم الجمعة في الصالة الكبرى من الفندق الفخم “كاب-إيدن-روك و استضاف مجموعة متنوعة من الضيوف المشاهير وتضمن عروضًا موسيقية لماريا كاري وأندريا بوتشيلي بحسب ما نشرته حصريا من صور مجلة فوغ.

جمعت احتفالات نهاية الأسبوع أصدقاء العائلة من المشاهير، من عارضة الأزياء الشهيرة ناعومي كامبل إلى الممثلة تيسا طومسون، والممثل الكوميدي راسل بيترز، والمغنية كريستينا ميليان، لرئيس التنفيذي لمؤسسة مهرجان البحر الأحمر السينمائي محمد التركي.

ويعرف أن عائلة كاماني هندية الأصل حققت الثراء وبنت امبراطورية الموضة الخاصة بها، بقصة درامية حين انتقلت من البيع على “بسطة” رصيف في سوق مانشستر إلى سلسلة متاجر كبرى للأزياء.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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