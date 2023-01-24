أندرو تيت يشتكي من ظروف سجنه في رومانيا

أبدى صانع المحتوى المثير للجدل ولاعب الكيك البوكسينغ السابق الأمريكي أندرو تيت، استياؤه من ظروف سجنه في رومانيا، مشيراً إلى أن زنزانته قذرة ومظلمة، ومليئة بالحشرات.

ويمكث تيت مع شقيقه تريستان في السجن بعد أن قضت محكمة رومانية بتمديد احتجازهما لشهر آخر.

وقال في رسالة لمعجبيه تحت عنوان “أول رسالة بريد إلكتروني من السجن”: “إنهم يحاولون كسري، بأن ألقوا بي داخل زنزانة لا ضوء فيها”.

وأضاف: “الصراصير والقمل وبق الفراش هم أصدقائي الوحيدون في الليل”،

ولدى تيت البالغ من العمر 36 عاما، حوالي 5 ملايين متابع على تويتر، بعدما تم حظره على فيسبوك وإنستغرام وتيك توك، بسبب مزاعم أن يروج لـ”خطاب الكراهية ومعاداة النساء”.

وأكد تيت أنه “سجين نموذجي”، وفقاً لما نشرته صحيفة “نيويورك بوست”.

وقال: “عندما يأخذني الحراس لقاعة المحكمة وفي طريق العودة، أبقى محترماً تماما”، مضيفا أن الحراس يعرفون أنه بريء على حد تعبيره.

وتم القبض على أندرو وتريستان، (34 عاما)، مع امرأتين رومانيتين في بوخارست في 29 كانون الأول/ديسمبر، بتهم الاغتصاب والمشاركة في تشكيل عصابة إجرامية تستغل النساء لإنتاج مواد إباحية.

ومباشرة بعد اعتقاله، صادرت السلطات الرومانية، ممتلكات وأصول أندرو تيت التي تضم مجموعة من السيارات الفاخرة، بالإضافة إلى المنزل الذي عاش فيه بالبلاد، ويُزعم أنه كان يحتجز فيه ست شابات.

ومدد القضاء الروماني، احتجاز الشقيقين لمرة ثانية، ليتواصل اعتقالهما إلى 27 شباط/فبراير المقبل، مع تواصل التحقيقات.

وبالنظر لعدم توجيه اتهامات رسمية بعد، لم يبرم أندرو ولا تريستان صفقات إقرار بالذنب – على الرغم من أنهما طعنا دون جدوى، في قرار استمرار احتجازهما.

ورفض محامي الدفاع، كونستانتين إيوان غليجا، الحكم ووصفه بأنه “غير مبرر ومبالغ فيه تماما”، معتبرا أن الأخوين يعاقبان بسبب آرائهم.

وجدد تيت في تغريدة على حسابه بتويتر تشبثه ببراءته، قائلا أنا رهن الاحتجاز لأنهم” يبحثون “عن الأدلة التي لن يجدوها أبدا لأننا لسنا مذنبين”.

وتابع: “لقد تجاهلوا وسيستمرون في تجاهل جميع الشهادات أو الأدلة القاطعة بأننا أبرياء”، مضيفا: “حالتي لا تتعلق بالحقيقة. بل بالسياسة” على حد تعبيره.