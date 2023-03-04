أنجلينا جولي استأجرت قاتلاً محترفاً لانهاء حياتها بدل الإنتحار

كشف موقع إيفي Evie عن تفاصيل صادمة لمرحلة الإكتئاب التي مرت بها الممثلة الشهيرة أنجلينا جولي في عمر الـ19 أدت إلى تفكيرها في الإنتحار، حيث فكرت في استئجار قاتل محترف لقتلها، بدلاً من الانتحار.

وجاء في التقرير : ذكرت أنجلينا ذات مرة في مقابلة إنها تعاني من صراع مع صحتها العقلية وقالت : “لقد عشت حياة سعيدة للغاية، لكن كان لدي تحديات خاصة. لقد كنت أعاني من إضطراب ما بعد الصدمة”، غالباً ما تحسّ بشعور الانهيار وتتساءل عما تستطيع فعله، وتشعر بالقلق لأنك لست قادراً على أن تقوم بحماية ورعاية من تحبهم.”

وحاولت أنجلينا الإنتحار عندما كانت في عمر 19 سنة، ومع مرور السنوات القليلة التي تلت تلك الفترة من حياتها، بقيت أنجيلينا تشعر بأن ليس لديها الإرادة للعيش.

وقد خاضت نجمة هوليوود، التي تتخطى ثروتها الـ120 مليون دولار، حروباً صعبة مع الاكتئاب والقلق، على الرغم من كونها من أكثر المشاهير انفتاحاً على الحديث عن مشاكل الإنسان ومعاناته مع الصحة النفسية.

Angelina Jolie once tried to hire a hitman to kill her, because she felt a murder would be easier on her family than for her to actually committing sucide. The hitman allegedly talked her out of it by asking her to wait one month ?? pic.twitter.com/il1B3OfeZR — Daily Loud (@DailyLoud) February 27, 2023

ونقل حساب “Daily Loud” على تويتر خبر استئجار أنجلينا جولي لقاتل مأجور بهدف إنهاء حياتها وكتب ما معناه : ” حاولت أنجلينا جولي ذات مرة استئجار قاتل محترف لقتلها، لأنها شعرت أن القتل سيكون أسهل على أسرتها من ارتكابها فعلاً. ويُزعم أن القاتل أخرجها منه بطلبه منها الانتظار لمدة شهر”.

وقالت أنجلينا في مقابلة سابقة : “مع الإنتحار يأتي كل ذنب الناس من حولك ويعتقدون أنه كان بإمكانهم فعل شيء ما، أما مع مقتل شخص ما، لا أحد يتحمل المسؤولية بالذنب”.

“i love them. I feel like we’re such a team. It may sound clichéd, but you love and you try, and even if you burn the eggs, that doesn’t matter in the end.” ♡



Angelina Jolie for British Vogue, 2021 pic.twitter.com/doSghaOpHh — News of Angelina Jolie (@wantexjolie) February 19, 2023

فهي اعتقدت أنه سيكون من الأسهل على عائلتها أن يقتلها شخص ما بدلاً من الانتحار، وكان لديها خطط محددة لسحب الأموال من حسابها المصرفي ببطء على مدار فترة زمنية حتى لا يشك أحد في الأمر. ومع ذلك، طلب منها القاتل بالتفكير مرتين قبل أن تقدم عليها. حيث قالت جولي : “لقد كان شخصاً لائقاً بدرجة كبيرة وسألني عما إذا كان بإمكاني التفكير في الأمر والإتصال به مرة أخرى في غضون شهرين. ثم تغير شيء ما في حياتي، واعتقدت أنني سألتزم به”.

يذكر أن أنجلينا مرت بصرعات طويلة مع صحتها النفسية خلال حياتها، كما عززت الشهرة والأضواء صراعاتها النفسية، حيث لجأت إلى المخدرات في فترة معينة من حياتها كوسيلة للتغلب على التوتر والضغط. لكن جولي تجاوزتها فيما بعد لتستمر بإمتاع الملايين بفنها التمثيلي المختلف، فهي تحولت فيما بعد إلى أيقونة وقدوة لكثيرين حول العالم.