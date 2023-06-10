أنباء عن ضم الجزائري رياض محرز، نجم مانشستر سيتي إلى نادي الأهلي سعودي

تتواصل اندفاعة الأندية السعودية لضم كبار نجوم كرة القدم مع أنباء عن سعي أهلي جدة السعودي، لتقديم عرض مغر لإقناع الجزائري رياض محرز، نجم مانشستر سيتي، للانضمام لصفوفه بداية من الموسم الجديد. ولمع نجم محرز بعد أن سجل 15 هدفا وقدم 13 تمريرة مساعدة انتهت بهدف في 47 مباراة.

وتشير التقارير أن عرضا قيمته 80 مليون جنيه إسترليني تم تقديمه لإقناع نجم مانشستر سيتي، بالانضمام لصفوفه بداية من الموسم الجديد فيما يسعى الأهلي إلى التعاقد مع محرز، و أن وفد النادي السعودي بقيادة وليد معاذ رئيس النادي، زار إنجلترا هذا الأسبوع، لبحث إمكانية عقد صفقات مع عدة لاعبين، من بينهم محرز.

شبكة

شبكة “ESPN“، أشارت إلى أن “النجم الجزائري يتبقى في عقده الحالي مع السيتي موسمان، بينما يشعر بالإحباط لقلة الدقائق التي يحصل عليها تحت قيادة بيب جوارديولا، المدير الفني”.

يأتي ذلك مبشرا بموسم قادم ملتهب بالحماس مع قائمة كبيرة من نجوم كرة القدم العالميين بعد ضم كريم بنزيما نجم ريال مدريد لاتحاد جدة، فيما يقترب النادي من إتمام تعاقده مع نجولو كانتي نجم تشيلسي، ومنتخب فرنسا، بالإضافة لانضمام رونالدو مطلع العام للنصر.