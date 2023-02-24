(وام) – وجهت الشيخة فاطمة بنت مبارك الكتبي رئيسة الاتحاد النسائي العام الإماراتي رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية الرئيسة الفخرية لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي (أم الإمارات) بعلاج عدد من مصابي الزلزال في سوريا بينهم أطفال في مستشفيات دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتكفلت الشيخة فاطمة بنت مبارك بنفقات علاجهم وكافة الالتزامات المترتبة على ذلك، كما وجهت الهيئة بالمتابعة بشأن توفير أقصى درجات الرعاية الصحية والعناية بالمصابين خلال تواجدهم في دولة الإمارات.

وعلى الفور، شرعت الهيئة في تنفيذ توجيهات “أم الإمارات”، وبدأت في تسريع إجراءات استقدام المصابين وأسرهم، والتنسيق مع عدد من أكبر المستشفيات في الدولة لاستقبالهم وعلاجهم ووضع حد لمعاناتهم الصحية، وتوفير كل متطلبات مراحل استشفائهم.

وقال الدكتور حمدان مسلم المزروعي رئيس مجلس إدارة هيئة الهلال الأحمر الإماراتي إن توجيهات الشيخة فاطمة بنت مبارك تأتي في إطار اهتمامها بتحسين أوضاع المتأثرين من الزلزال في سوريا خاصة في المجال الصحي.

وأوضح المزروعي أن مبادرة الشيخة فاطمة في هذا الصدد تعزز جهود الإمارات الإنسانية والإغاثية الجارية حالياً على الساحة السورية، وتضعها في مقدمة الدول التي أولت اهتماماً كبيراً لضحايا الكارثة التي لا تزال تداعياتها المأساوية تتكشف يومياً نسبة لفداحتها وتأثيرها المباشر على حياة الأشقاء والأصدقاء في كل من سوريا وتركيا.

وأكد على أهمية الدور الذي تضطلع به الشيخة فاطمة في تعزيز مجالات التضامن الإنساني مع ضحايا النزاعات والكوارث حول العالم.

وقال إن مبادرات الشيخة فاطمة التنموية والإنسانية تعتبر إحدى العلامات المضيئة على طريق البذل والعطاء من أجل الضعفاء، والذي مهدته بالكثير من الإنجازات الإنسانية التي عملت على إسعاد المحرومين وتحسين حياة المستضعفين.

وتابع “كانت ولا تزال مبادرات أم الإمارات قبساً يهدي إلى تلمس احتياجات المكروبين، ومثالاً يحتذي في استنهاض الهمم وحشد الطاقات والموارد وتعزيز تضامن المجتمع الدولي مع ضحايا الكوارث والأزمات”.

وأضاف “أسست الشيخة فاطمة بنت مبارك لهذه الغايات النبيلة نهجاً متفرداً، يستند إلى تعاليم الدين الحنيف ويستمد حيويته ونشاطه من القيم الأصيلة، التي أرستها دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة في هذا الصدد”.

وقال المزروعي إن هيئة الهلال الأحمر الإماراتي أكملت ترتيباتها لاستقبال الدفعة الأولى من مصابي الزلزال وأسرهم، وهيأت لهم كل الظروف الملائمة للاستشفاء والإقامة داخل الدولة، حتى تنتهي مراحل علاجهم ويعودوا إلى بلادهم معافين بإذن الله.

وأضاف أن الهيئة حرصت على أن تتضمن هذه الدفعة من المصابين عدداً من الأطفال الذين يحتاجون لرعاية طبية خاصة بسبب أوضاعهم الصحية الحرجة، مؤكداً أن هؤلاء الأطفال سيتلقون العناية اللازمة حتى يستعيدوا صحتهم وعافيتهم.

وكان جنوب تركيا وشمال سوريا شهد يوم 6 فبراير/شباط الماضي زلزالاً مدمراً مسبباً موت نحو 50 ألف شخصاً وإصابة عشرات الآلاف كما تسبب بتشرد الآلاف وخاصة في سوريا التي تشهد حرباً منذ نحو 12 سنة.