أمير قطر يرد تشابك الساقين لرئيس وزراء بريطانيا

أثار مقطع فيديو تناول اللقاء الذي عقده رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني يوم الجمعة، في داونينج ستريت جدلاً واسعاً، على وسائل التواصل الاجتماعي في العالم العربي.

ويظهر الفيديو سوناك وأمير قطر وهما يجلسان على الكراسي المخصصة لهما، وقيام سوناك بوضع رجل على رجل موجها بذلك قدمه اليسرى نحو أمير قطر ليقوم الشيخ تميم على الفور بوضع رجله اليمنى على اليسرى موجهاً قدمه نحو سوناك.

لقطة جميلة لردة فعل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني خلال لقائه، اليوم الجمعة، رئيس وزراء بريطانيا في لندن.

ذكّرتنا بردة فعل الطيب أردوغان أمام أوباما في واشنطن.



زعامة ?????? pic.twitter.com/jqr7hYbDkI — Hamza Tekin حمزة تكين ?? (@Hamza_tekin2023) May 5, 2023

وأشاد المغردون بردة فعل أمير قطر كما تمت مقارنته بموقف شبيه حدث خلال لقاء الرئيس التركي رجب طيب إرودغان بباراك أوباما الرئيس الأمريكي السابق خلال فترة ولايته الثانية في العام 2014 في الولايات المتحدة الأمريكية.

ويعتبر تشابك الأرجل بحسب تقرير أعدته وزارة الداخلية الإماراتية غير لائق في الثقافة العربية وقد يفسر كإهانة، ويتناول التقرير”انتبه للفجوة الثقافية” المعد خصيصا للأجانب وباللغة الإنجليزية أهم الاختلافات الثقافية ونصائح متعددة.

ويضيف التقرير أن بادرة “تشابك الساقين” قد يُنظر إليها كعلامة على نفاد الصبر.

وشارك أمير قطر الشيخ تميم بن حمد برفقة زوجته الشيخة جواهر بنت حمد بن سحيم آل ثاني، في مراسيم حفل تتويج الملك شارلز الثالث، أمس السبت في لندن.