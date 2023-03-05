أمير قطر يبدي انزعاجه من تأخر المساعدات لضحايا زلزال سوريا

عبر أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الأحد، عن انزعاجه من تأخر تقديم المساعدات لضحايا الزلزال في سورية.

وجاء تصريحات الشيخ تميم بن حمد آل ثاني خلال افتتاح مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نمواً، المنعقد تحت شعار “من الإمكانات إلى الازدهار”، بحضور عدد من رؤساء الدول ورجال الأعمال وصناع القرار في مجال الاقتصاد والتنمية، وممثلي المنظمات والمؤسسات والشركات الإقليمية والعالمية في العاصمة القطرية الدوحة.

وأكد أمير قطر الشيخ تميم أن من الخطأ استغلال المساعدات الإنسانية لتحقيق أغراض سياسية.

وقال إن الاجتماع ينعقد وسكان سوريا وتركيا ما زالوا يعانون من آثار كارثة الزلازل الهائلة التي أصابتهم وتضرر منها الملايين، مؤكد تضامن الجميع مع البلدين.

ودعا الجميع لدعم جهود تركيا في تجاوز آثار هذه الكارثة ومد يد العون للشعب السوري.

وأوضح أن الاجتماع ينعقد أيضاً في ظل التحديات الخطيرة التي يشهدها العالم في الوقت الراهن الناجمة عن النزاعات الدولية الجديدة، حيث إنه سيكون علينا استحضار التحديات التي يشهدها العالم في الوقت الراهن ونحن نخطط للمستقبل المشترك لشعوبنا.

وأكد أن هناك مسؤولية عالمية مشتركة في مواجهة تحديات الأمن الغذائي والتغير المناخي وأزمة الطاقة، قائلا” نطمح أن تتحلى الدول الصناعية المتقدمة بمسؤولية في اتخاذ قرارات ناجعة بشأن أزمة المناخ”.

وقال “لا يمكن تحقيق التنمية في ظل استمرار الحروب في عدد من الدول”.

وأضاف أن المؤتمر سيسهم في دعم مسيرة البلدان الأقل نمواً نحو تحقيق التنمية فيها للسنوات العشر المقبلة.

وأعلن عن تقديم مساهمة مالية بإجمالي 60 مليون دولار يخصص منها مبلغ 10 ملايين لدعم تنفيذ أنشطة برنامج عمل الدوحة لصالح أقل البلدان نمواً و50 مليون دولار لدعم النتائج المتوخاة للبرنامج وبناء القدرات على الصمود في أقل البلدان نمواً.