أكد الأمير سعود بن نايف، أمير المنطقة الشرقية على ضرورة إيجاد حلول لفواتير المياه، شريطة أن تكون منطقية، وتتسق مع الاستهلاك الفعلي، دون تراكم على المستفيدين بمبالغ كبيرة تفوق طاقتهم في السداد، وإيجاد أساليب للتعامل مع التطبيقات الإلكترونية.

و قال الأمير : إن توجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده، تؤكد دائمًا حق المواطن في الحصول على الخدمات المقدمة إليه كاملة بشكل مناسب ودون ضرر يعود عليه من الحصول على الخدمة.

جاء ذلك خلال استضافته في مجلسه الأسبوعي “الاثنينية” بديوان الإمارة، أصحاب السمو والفضيلة والمعالي ومديري الجهات الحكومية، وجمعًا من المواطنين، ورئيس القطاع الشرقي لشركة المياه الوطنية، المهندس حمدي الشراري ومنسوبي القطاع.

وأشار الأمير سعود بن نايف، إلى أن المنطقة ستشهد تنظيم مشروعات في قطاع المياه خلال الفترة المقبلة في كل المحافظات دون استثناء، منوهًا إلى أهمية الارتقاء بالخدمات المقدمة للعملاء بالمنطقة على كل الأصعدة وتسهيل الوصول لها، بما لا يكلف المستفيدين عناء الحضور أو المتابعة”.

فيما كشف رئيس القطاع الشرقي بشركة المياه الوطنية المهندس حمدي الشراري؛ الذي تحدث في مجلس أمير المنطقة الأسبوعي؛ أن الشركة عملت خلال السنوات الثلاث السابقة، على معالجة جميع الفواتير المرتفعة ومنح العملاء فرصاً للتقسيط وتسويات لمبالغ ضخمة جداً.

ولكن أغلب المديونيات تجاوز عمرها 5 أو 10 سنوات، ويتم العمل على إيجاد حلول لها وتوفير تسهيلات.

وأوضح الشراري أن الشركة فرغت من 4 مشاريع حيوية للخدمات المائية والبيئية بـ112 مليون ريال، في “الدمام والأحساء وحفر الباطن”، ومدت 204 كيلو مترات من الشبكات متعددة الأقطار مع محطات رفع وضخ، رُبطت بـ 2231 عقاراً يسكنه 40 ألف نسمة من سكان 19 حياً.

وزاد بأن هناك تدشيناً لمشاريع محطات التنقية الجديدة بضاحية الملك فهد بالبيضاء، بنظام التناضح العكسي، لتشغيل محطات الشركة الـ 8 المستهدفة، وضخ إنتاجها لتغطية 60% من الضاحية بالمياه المحلاة مؤقتاً، لحين اكتمال مشاريع تحسين جودة المياه بعد عام ونصف العام.