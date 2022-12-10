أمير سعودي يستثمر في سوق اللحوم البديلة الواعدة

يعد الأمير خالد بن الوليد بن طلال من أحد المستثمرين في شركة ناشئة متخصصة في المنتجات الغذائية النباتية، والتي أضحت صناعة عالمية رائجة يقدر حجمها بمليارات الدولارات.

وتشجع الأمير خالد للاستثمار في شركة بلاك شيب فوودز، المتخصصة أيضا في تكنولوجيا الأغذية، بعد أن تذوق طعاما نباتيا بديلا للحم الضأن، وهو ما أثار دهشته وإعجابه لمذاقه الرائع.

وجمعت شركة بلاك شيب ومقرها سان فرانسيسكو 12.3 مليون دولار في تمويل من الفئة الأولى.

ومن بين المستثمرين البارزين في الشركة الناشئة:

شركة كي بي دبليو فينتشرز التي يملكها الأمير خالد

KBW Ventures

Unovis

Bessemer Ventures Partner

AgFunder

ما الذي يقوله الأمير خالد عن هذه الفرصة؟

من المتوقع أن تنمو سوق بدائل اللحوم بسرعة، من 4.2 مليار دولار في عام 2020 إلى 28 مليار دولار في عام 2025 ، وفقًا لـشركة آي بي أس فوود المتخصصة في بيانات صناعة الأغذية.

IPES-Food

وقال الأمير خالد إن خارطة طريق المستهلك الإيجابية وقابلية التوسع هما العاملان الرئيسيان وراء الاستثمار في تلك السوق الواعدة.

وأضاف: “أحد الأسباب المقنعة للاستثمار في بلاك شيب فوودز هو اعتماد نموذج الـ B2B.”

ما هو نموذج B2B؟

هي المبيعات التي تقوم بها الشركة لصالح الشركات الأخرى بدلاً من المستهلكين الأفراد. هي اختصار لـ Business to Business.

ويشار إلى النموذج الآخر بين الشركات للمستهلكين الأفراد بـ B2C

Business to Customer>

ما هي مراحل تمويل الشركات الناشئة؟

تقوم أي شركة ناشئة بجمع التمويل اللازم لمشروعها من خلال سلاسل أو مراحل تمويل

Series A, B, C, D, E

كل سلسلة أعلى من الأخرى بالترتيب الأبجدي.

وتسبق تلك المراحل خطوة أولية تعرف باسم

Seed stage

ما هي مرحلة التمويل الأولى؟

Series A

بمجرد أن تصل الشركات الناشئة إلى المرحلة الأولية وكان لديها بعض العوامل المميزة مثل:

عدد المستخدمين،

الإيرادات،

أي مؤشر أداء رئيسي آخر

فإنها على استعداد لبدء جولة التمويل من تلك الفئة. التقييم النموذجي لشركة في تلك الفئة هو 10 ملايين دولار إلى 15 مليون دولار.