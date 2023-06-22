أمير سعودي يدشن الإسعاف الجوي

دشن أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الأربعاء، مشروع الإسعاف الجوي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة الذي يهدف إلى سرعة تقديم الخدمات الإسعافية وتقديم الرعاية الطبية الطارئة للمستفيدين في أوقات قياسية وما يترتب على ذلك من زيادة فرص إنقاذ الأرواح ودعم الخدمة الإسعافية الأرضية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أنه تم خلال الحفل إطلاق حزم مشاريع وبرامج هيئة الهلال الأحمر التي تأتي سنداً للخدمات الطبية والإسعافية الطارئة.

ودشن سمو الأمير فيصل بن سلمان مسار خدمة مرضى الجلطات القلبية والسكتات الدماغية، الذي تسعى الهيئة من خلاله إلى نقل الحالات من الموقع إلى المنشآت الطبية المتخصصة، كما اطّلع على عرض مؤشرات تفعيل مسار الجلطات القلبية وأثر جهاز مزيل الرجفان في إنقاذ حياة المرضى، بالإضافة إلى الآثار الإيجابية من تركيب جهاز مزيل الرجفان في المسجد النبوي الشريف للتعامل مع حالات الزوار، كما استمع إلى شرحٍ عن خدمات أجهزة الإنعاش القلبي الرئوي.

بعد ذلك دشن أمير منطقة المدينة المنورة خدمات مركز الترحيل الطبي بالمنطقة وبرنامج “معالي المحافظ” على مستوى المدينة المنورة الذي يستهدف تدريب الفئات السنية الصغيرة من الجنسين على مبادئ تقديم الإسعافات الأولية للحالات الطارئة، في حين اُستلهم مسمى البرنامج لوصف عُلو مهمة ومكانة خريجي البرنامج التدريبي بأعمارهم الصغيرة وأثرهم في الحفاظ على الأرواح وخدمة الإنسانية وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية التدرّب على تقديم الإسعافات الأولية.

سمو أمير منطقة #المدينة_المنورة #فيصل_بن_سلمان، يدشن مشروع الإسعاف الجوي لهيئة #الهلال_الأحمر_السعودي @mediasrca بالمنطقة، والذي يهدف إلى سرعة تقديم الخدمات الاسعافية وتقديم الرعاية الطبية الطارئة للمستفيدين في أوقات قياسية، وذلك ضمن حزم مشاريع وبرامج الهيئة. pic.twitter.com/B9gKq8PeOy — إمارة منطقة المدينة المنورة (@imarat_almadina) June 21, 2023

واطلع الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز على مقر مركز التدريب الذي جرى إنشاؤه وتجهيزه بأحدث الأجهزة والمعدات بتكلفة 12 مليون ريال، وذلك ضمن جهود هيئة الهلال الأحمر لتعزيز وعي أفراد المجتمع وتعليمهم على تقديم الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة.

من جهته قدم رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي جلال العويسي شكره وامتنانه للأمير منطقة المدينة المنورة على دعمه واهتمامه بالخدمات الإنسانية التي تقدمها الهيئة، والتي أسهمت في تطوير الخدمات الإسعافية وتقديم الرعاية الطبية الطارئة لمحتاجيها سواء من خلال العمل الإسعافي والتطوعي على مستوى المنطقة.

ويهدف الإسعاف الجوي في المملكة العربية السعودية إلى تحقيق سرعة إسعاف المصابين واختصار الوقت لتقديم الرعاية الصحية الطبية الطارئة بجودة عالية وما يترتب عن ذلك من زيادة الفرصة في إنقاذ أرواح المواطنين والمقيمين، وسرعة مباشرة الحالات الحرجة وتقديم عمليات النقل والرعاية بعناية فائقة والسرعة في نقل المصابين للمستشفيات المتخصصة، حيث سيستفيد من هذه الخدمة ذوي الإصابات البالغة وحالات السكتات الدماغية وأصحاب الأزمات القلبية والمتعرضين للكسور والحروق.