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Posted inأخبار أريبيان بزنسدول

أمير الكويت: الاتفاق السعودي – الإيراني يحقق الأمن والازدهار

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أكد صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، أن الاتفاق الذي توصلت إليه المملكة وإيران باستئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما، يُعَد خطوة مهمة نحو تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار الإقليمي والدولي، والارتقاء بالتعاون بين البلدين بما يصب في مصلحة جميع شعوب ودول المنطقة.

كيف تقرأ السعودية الاتفاق الدبلوماسي مع إيران؟


وأشاد سموه في برقيتين بعثهما لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بحرص البلدين وسعيهما المشترك الذي تجسد عبر هذا الاتفاق البناء والمهم، سائلاً المولى سبحانه أن يحقق للمملكة العربية السعودية كل التقدم والازدهار.
كما أشاد صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح نائب الأمير وولي العهد، وسمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، في برقيات مماثلة بهذا الاتفاق.

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