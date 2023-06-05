فادي طنّوس by فادي طنّوس

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عندما يدق الحظ بابك.. تربح اليانصيب مدى الحياة

فادي طنّوس by فادي طنّوس
يانصيب

فاز رجل من ميشيغان بجائزة لليانصيب بقيمة 25 ألف دولار مدى الحياة بعد أقل من 10 سنوات من تحصيله جائزة بلغت 250 ألف دولار.

وأعلنت يانصيب ميشيغان إن رونالد دورهام، 64 عاما، اشترى ورقة يانصيب في 2 أيار/مايو ليكسب جائزة قدرها 25 ألف دولار.

وقال دورهام لمسؤولي اليانصيب: ألعب “Lucky For Life” كل يوم وأتحقق دائما من الأرقام عبر الإنترنت بعد السحب، راجعت الأرقام الفائزة كالمعتاد في الصباح، لاكتشف أنني ربحت 25 ألف دولار سنويا مدى الحياة”.

وأضاف: “في عام 2014، فزت بجائزة بقيمة 250 ألف دولار، لذلك من الصعب تصديق أنني فزت بجائزة كبيرة أخرى بعد أقل من 10 سنوات، أشعر أنني أكثر الناس حظًا في ميشيغان”.

قال دورهام إنه يخطط لاستخدام مكاسبه الأخيرة للسفر وتعزيز حساب التوفير الخاص به.

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