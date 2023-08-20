رحبت الأميرة هيفاء محمد آل سعود، نائب وزير السياحة السعودي، بالنجم البرازيلي نيمار دا سيلفا في المملكة العربية السعودية، بعد انضمامه لنادي الهلال بعقدٍ ممتد حتّى عام 2025.

وقالت الأميرة هيفاء محمد آل سعود عبر حسابها على منصة “إكس” (تويتر سابقاً): “‌‎هلا نيمار في السعودية، موطن الأبطال والنجوم، وأرض الحفاوة والكرم، قريباً بنشوفهم طالبين كبسة، ويصورون كرك وكاشتين بالنفود”.

#هلا_نيمار في السعودية ???

موطن الأبطال والنجوم ✨

وأرض الحفاوة والكرم ?



قريباً بنشوفهم طالبين كبسة، ويصورون كرك وكاشتين بالنفود⛺️? https://t.co/AhDUjhhGXR — Haifa Mohammed Al-Saud (@hmalsaud1) August 19, 2023

وكان اللاعب البالغ من العمر 31 عاماً قد حظي باستقبال حافل، خلال حفل تقديمه كلاعب جديد في صفوف “الأزرق الهلالي”، بحضور عشرات الآلاف من الجماهير، السبت.

ولم يشارك نيمار دا سيلفا في مواجهة نادي الهلال ونظيره الفيحاء والتي انتهت بالتعادل بهدف لمثله، في ثاني جولات الدوري السعودي للمحترفين، بل شاهد المباراة من مدرجات استاد الملك فهد الدولي وفقا لـ”CNN العربية”.

وكانت الأمير استضافت اللاعب ميسي وأصدقاءه في جولة سياحية في عام 2022، لتعرف على عدد من مناطق المملكة أيضا ومنها جدة، قالت حينها “أن جدة بتاريخها وفنها وروعة تفاصيلها تركت انطباع مميز عند ضيوفنا، “جدة وناسها تاخذ قلوب زوارها من أول نظرة”.