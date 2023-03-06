أميتاب باتشان يتعرض لإصابة خلال التصوير

أعلن أسطورة التمثيل في الهند أميتاب باتشان أنه أصيب خلال تصوير فيلم وأنه يتعافى حالياً في منزله.

وكتب الفنان البالغ من العمر 80 عاما، على مدونته، أنه تعرض لإصابة في ضلعه أثناء تصوير فيلم الخيال العلمي “بروجيكت كيه” المقرر عرضه عام 2024.

وقال أميتاب باتشان إنه أصيب بكسر في غضروف ضلع، بالإضافة لتمزق عضلي، مضيفا أن الإصابة كانت “مؤلمة”، وأنه استشار طبيبا قبل أن يعود إلى منزله في مومباي، ونصحه بالراح

وأضاف: “لن أتمكن من مقابلتكم هذا المساء، لذلك لا تأتوا. كل شيء على ما يرام”. وذلك في إشارة إلى آلاف الجماهير التي تنتظره يومياً أمام منزله ليخرج لتحيتهم.

وأشار أميتاب باتشان أن تصوير الفيلم توقف لحين شفائه.

يذكر أن الفنان الهندي الأكثر شهرة شارك في أكثر من 200 فيلم في بوليوود، وجاءت انطلاقته في فيلم “زانجير” أو “السلسلة” عام 1973، وارتقى إلى النجومية بتمثيل شخصيات جريئة، وألهم المعجبين بتسريحة شعره وملابسه وصوته

كما عمل الممثل في مجال السياسة، وكان مذيعا تلفزيونيا لفترة.