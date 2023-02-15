أموال كأس العالم 2022 في قطر تزيد أرباح الفيفا

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن تحقيق عائدات مالية قياسية خلال الدورة الماضية، التي شهدت اقامة بطولة كأس العالم في قطر نهاية العام المنصرم.

وقال الفيفا، في بيان له إن إجمالي إيراداته خلال الفترة من 2019 وحتى 2022 بلغ 7.568 مليارات دولار، بزيادة قدرها مليار دولار عن الفترة السابقة لها.

وبلغت العائدات 5.769 مليارات دولار في عام 2022 الذي شهد مونديال قطر، وجاءت الحصة الأكبر من العائدات من حصيلة بيع حقوق البث التلفزيوني.

وكشفت الأسوشيتد برس أن المكافأة السنوية للرئيس جياني إنفانتينو ازدادت بمقدار 620 ألف فرنك سويسري (673 ألف دولار) .

وبلغ إجمالي راتبه الأساسي ومكافأته قبل الضريبة 3.6 ملايين فرنك سويسري (3.9 ملايين دولار) بالإضافة إلى المزيد من النفقات والمزايا التي يدفعها الفيفا.

وأعلن الفيفا أن احتياطاته بلغت 3.97 مليارات دولار في نهاية العام مقارنة مع 1.6 مليار دولار حتى عام 2021.

11 مليار دولار بسبب منتخبات كأس العالم 2026 الـ48

ويتوقع الفيفا في دورة كأس العالم المقبلة من 2023 إلى 2026 أن يجمع عائدات بقيمة 11 مليار دولار، نظرا لزيادة عدد فرق المونديال الذي سيقام في أميركا وكندا والمكسيك.

وأكد الاتحاد الدولي لكرة القدم في تقريره أن “المركز المالي للفيفا لا يزال قويا ومستداما بشكل استثنائي مع قاعدة نقدية كبيرة واحتياطيات كافية”.

وفي هذا الصدد، قال إنفانتينو: “يُعتبر استثمارنا في كرة القدم بهذا الشكل غير المسبوق ثمرة لشفافيتنا المالية المتينة ومثالا ملموسا على الطريقة التي نسعى من خلالها إلى جعل كرة القدم عالمية بحق. لقد كان النجاح الباهر الذي حققته بطولة كأس العالمب قطر عاملاً أساسيا في جعل الفيفا قادرا على الالتزام بمهمته تجاه اتحاداتنا الأعضاء (..)، وذلك رغم كل التحديات التي اعترضت سبيلنا خلال الدورة الماضية، وعلى رأسها جائحة كورونا”.