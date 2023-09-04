أموال الأندية السعودية تنشط الدوري الإنجليزي

شهدت فترة الانتقالات الصيفية لكرة القدم ارتفاعاً لافتاً في حجم الإنفاق المالي للأندية الإنجليزية، متأثرةً بدخول أندية الدوري السعودي سوق الانتقالات بقوة، لتحتل المركز الرابع على لائحة أكثر الدوريات العالمية إنفاقاً وتنشطر بذلك الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأظهرت دراسة أعدتها شركة “ديلويت” العالمية المتخصصة في التدقيق والخدمات المالية أن أندية الدوري الإنكليزي الممتاز، أنفقت 2.36 مليار جنيه إسترليني (2.97 مليار دولار)، للتعاقد مع لاعبين جدد، خلال فترة الانتقالات التي انتهت مساء الجمعة 31 آب/أغسطس المنصرم.

ونقلت صحيفة “فايننشال تايمز” عن “ديلويت”، قولها إن هذه القفزة القياسية في حجم الإنفاق لأندية الدوري الإنكليزي، جاءت نتيجة تغذية الأموال السعودية لسوق الانتقالات الصيفية القياسية لكرة القدم الأوروبية.

وأشارت الدراسة إلى أن فترة الانتقالات التي استمرت من 14 حزيران/يونيو وحتى 1 يلول/سبتمبر الجاري، تجاوزت الرقم القياسي المسجل العام الماضي والبالغ 1.92 مليار جنيه إسترليني (2.42 مليار دولار)، حيث أنفقت أندية البريميرليغ 255 مليون جنيه إسترليني (321 مليون دولار)، في اليوم الأخير وحده.

وقال كالوم روس، المدير المساعد في مجموعة الأعمال الرياضية في “ديلويت”: “إن ظهور شريك أكثر نشاطاً في سوق الانتقالات العالمية لديه القدرة على تسريع جهود الأندية، ساهم في إنشاء نماذج أعمال مستدامة مالياً”، وفق “فايننشال تايمز”.

السعودية موّلت نصف انتقالات الدوري الإنجليزي التي جاءت من الخارج

ووفقاً للدراسة، فإن “ما يقرب من نصف قيمة الانتقالات التي تلقتها أندية الدوري الإنجليزي الممتاز من الخارج، جاءت من أندية الدوري السعودي للمحترفين الذي احتل المركز الرابع بين الأعلى إنفاقاً على الانتقالات”.

وبحسب الصحيفة، فإن فورة الإنفاق المفاجئة من قبل أندية كرة القدم السعودية أثبتت أنها محرك جديد مهم للسوق، علماً أنه في يونيو الماضي، استحوذ صندوق الاستثمارات العامة المدعوم من الدولة، على أربعة من أكبر أندية كرة القدم السعودية، وهي الهلال والنصر والاتحاد والأهلي.

وكان موقع “ترانسفير ماركت دوت كوم”، أفاد بأن إجمالي ما أنفقته الأندية السعودية بلغ حوالي 430 مليون يورو، خلال فترة الانتقالات الصيفية.