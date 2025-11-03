أمنيات تحتفل بعشرين عامًا من التصميم الاستثنائي

تحتفي أمنيات، الشركة الرائدة في مجال تطوير العقارات الفاخرة في دبي، بالذكرى السنوية العشرين لتأسيسها هذا العام. ويُحتفل بهذا الإنجاز بحملة خاصة ورسالة من المؤسس والرئيس التنفيذي مهدي أمجد، يستعرض فيها رحلة أمنيات المميزة وانتقالها من مفهوم طموح في عام ٢٠٠٥ إلى رسم علامة فارقة في مسيرة دبي المعمارية. وستُتوّج الاحتفالات بحفل كبير في يناير ٢٠٢٦.

يلفت إلى ذلك مهدي أمجد قائلاً: ” يُجسّد هذا الإنجاز مصدر فخر ولفت تواضع بذات الوقت فهو تعبير يمثل عشرين عامًا من الإنجازات التي أوصلتنا إلى هنا. على مدار هذين العقدين، غيّرنا الصناعة والمدينة والأشخاص الذين خدمناهم، وأنا أشعر بالتواضع لفرصة التأثير على حياة هذا العدد الكبير من الناس بطريقة فريدة كهذه. هذه اللحظة هي تأمل وتجديد في آنٍ واحد، وتوحيدٌ للطاقة يدفعنا نحو إمكانيات جديدة في مدينةٍ يُصبح فيها المستحيل ممكنًا بطبيعة الحال”.

منذ انطلاقتها، ارتبط اسم أمنيات بالإبتكار والإتقان حيث قدّمت بعضًا من أبرز معالم دبي. ومن بين مشاريعها الشهيرة: ذا أوبس من أمنيات، وون في نخلة جميرا، وذا لانا، مجموعة دورتشستر دبي. يُجسّد كل مشروع مزيجًا مميزًا من الفن والعمارة والضيافة، وهو نهج ساهم في تشكيل تطور دبي لتصبح مركزًا عالميًا للفخامة والابتكار.

تعد إنجازات الشركة على مدى العقدين الماضيين علامة فارقة جديرة باعتبارها استثنائية. فقد سجّلت أمنيات أرقامًا قياسية في قيمة المبيعات، لا سيما مع شققها البنتهاوس في ون في نخلة جميرا وذا لانا، مجموعة دورتشستر، دبي. وفي عام 2025، جمعت الشركة أكثر من 900 مليون دولار أمريكي من خلال إصدارين للصكوك، وأصبحت الشركة الرائدة في سوق دبي في قطاع العقارات الفاخرة للغاية الذي يتجاوز حجمه 10 ملايين دولار أمريكي خلال النصف الأول من العام. وأضاف أمجد: “منذ البداية، كان طموحنا هو المساهمة في رؤية دبي الاستثنائية لإنشاء أماكن تعكس روح الابتكار لديها والتزامها بالارتقاء بالتجربة الإنسانية”. رأينا في ذلك مسؤوليةً للإلهام؛ لتصميم مساحات تجمع العائلات، وتعزز الصحة والعافية، وتمكّن الأفراد من تحقيق كامل إمكاناتهم. سألنا أنفسنا: كيف يُمكن للهندسة المعمارية نفسها أن تُصبح مصدر إلهام، ليس فقط لمن يعيشون ويعملون في مساحاتنا، بل حتى لمن يمرون قربها. لقد كان هذا الإيمان ناظم لكل قرار اتخذناه على مدار العقدين الماضيين.

بينما تتطلع أمنيات إلى المستقبل، تمثل الذكرى السنوية العشرون لتأسيسها فجر حقبة جديدة جريئة، تتسم بالتوسع والإبداع. يُعدّ خليج مراسي، الوجهة البحرية الفاخرة للغاية، محور هذا الفصل الجديد، إذ يجمع بين تجارب السكن والضيافة والعافية وأسلوب الحياة في منظومة متكاملة من المعيشة الراقية. كما تستعد الشركة للكشف عن تحفتها المعمارية الجديدة، مشروع “أڤا” في نخلة جميرا، والذي يتميز بقصر سماويّ مذهل يُتوّجه مسبح خاص بزاوية 360 درجة. ومن المقرر تسليم هذا المشروع الرائد في الربع الثاني من عام 2026.

على مدار العشرين عامًا الماضية، لم تُسهم أمنيات في رسم ملامح سوق العقارات الفاخرة في دبي فحسب، بل أرست أيضًا معايير عالمية للتميز في التصميم والحرفية. ملتزمةً بفلسفتها التأسيسية، فن الارتقاء، وتواصل شركة التطوير العقاري الرائدة ابتكار مساحات تتجاوز حدود الوظيفة – لترتقي بالعمارة إلى أعمال فنية خالدة.