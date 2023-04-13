أمطار وسيول في السعودية ومصر وسوريا والعراق

تسببت أمطار غزيرة تشهدها بعض الدول العربية بسيول وفيضانات من السعودية والعراق وسوريا وحتى مصر وذلك لأول مرة منذ سنوات تشهد فيها معظم هذه الدول جفافا منذ سنوات،

وفي السعودية نبّه المركز الوطني للأرصاد من أمطار متوسطة الى غزيرةٍ على منطقة الباحة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية, وتساقط للبرد, وسيول, وشبه انعدام في الروية, على مدينة الباحة ومحافظات العقيق, والقرى, والمندق, وبلجرشي, وبني حسن, والأجزاء المجاورة لها. توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – فرصة هطول امطار رعدية متوسطة الى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة كذلك على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم والشرقية.

مصر

شهدت مدينتا دهب وشرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء سيولًا عارمة، أمس الأربعاء ما ترتب على السيول تعطل حركة المرور، وكانت مدن جنوب سيناء تعرضت لأمطار غزيرة وسيول في معظم المدن وخاصة سانت كاترين ونويبع ودهب، أدت إلى إعاقة حركة السير وقطع الطرق. كما شهدت المحافظة تساقطا للثلوج، فيما جرفت السيول طريق سيناء دهب الذي تم إنجازه مؤخرا.

العراق

شهدت معظم محافظات العراق، تساقط أمطار غزيرة ولدت فيضانات وسيول، و تسببت بخسائر مادية وبشرية، ووجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، بتعطيل الدوام الرسمي اليوم الخميس، بسبب سوء الأحوال الجوية باستثناء المؤسسات الأمنية والخدمية.

سوريا

تشابه الحال في سوريا تضررت عدة منازل نتيجة الأمطار الغزيرة المستمرة منذ الثلاثاء في محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا. وأظهرت مقاطع مصوّرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي ، الأربعاء 12 من نيسان، دخول مياه الأمطار إلى المنازل في أحياء الغربية وقناة السويس في القامشلي.

كما ضربت سيول عارمة مدينة الباب في ريف حلب شمال سوريا، بعد هطول أمطار غزيرة في المدينة التي تخضع لسيطرة المعارضة.

سيول جارفة تجتاح منازل قرية كانيبوتي بمنطقة بارزان محافظة أربيل pic.twitter.com/UK25bZC6ZV — حسين الموسوي (@hussynalmusawi) April 12, 2023