أمطار غزيرة وسيول في السعودية: طوارئ في 14 محافظة.. و”الدفاع المدني” تطالب بالبعد عن أماكن خطرة

دعت المديرية العامة للدفاع المدني سكان منطقة الرياض و14 محافظة تابعة لها، بتوخي الحذر والابتعاد عن أماكن الخطر خلال هطول الأمطار.

وأشارت مديرية الدفاع المدني إلى التوقعات الواردة من المركز الوطني للأرصاد، التي تشير لهطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة الرياض؛ تشمل:

“الرياض العاصمة – الخرج – المزاحمية – القويعية – المجمعة – الزلفي – الغاط – شقراء – رماح – الدوادمي – عفيف – الافلاج – وادي الدواسر – ليلى”

تبدأ الأمطار من اليوم الجمعة، وتستمر حتى غدًا السبت، 6-7/ 6/ 1444هـ، حسبما نقلت صحيفة سبق الإلكترونية السعودية.

وحثّ الدفاع المدني الجميع بتوخي الحيطة والحذر والالتزام بتعليماته والابتعاد عن بطون الأودية ومجاري السيول والسدود وتجمعات المياه وأعمدة الإنارة وغرف الكهرباء بالشوارع.

وشهدت بعض المناطق من المملكة، منذ فجر اليوم، أمطارا غزيرة، ومنها منطقة عسير، التي أدت الأمطار بها إلى قطع بعض الطرق والكهرباء عن بعض المناطق.

ونفس الأمر شهدته منطقة الأفلاج، التي شهدت أمطارا غزيرة، سالت في الأودية والشعاب، بمناطق “ليلى، الأحمر، الغيل، ستارة، حراضة، النايفية، المدينية، الفرشة، واسط، الهدار، البديع، والسيح والعجلية “، بحسب سبق.

وفي جدة، أعلن مركز إدارة الأزمات والكوارث بإمارة منطقة مكة المكرمة، إعادة فتح أنفاق: السلام بطريق الملك عبد العزيز، والأندلس بطريق الملك عبد العزيز، وحراء مع شارع الأمير ماجد بالاتجاهين.

كما تم فتح نفق تقاطع الأمير ماجد مع شارع فلسطين، والذي تم إغلاقه من قبل الأمانة احترازيًا.

وذلك بعد غلقهم نتيجة مياه الأمطار، التي لا تزال متجمعة على كثير من الطرق والمحاور الرئيسية في أنحاء متفرقة من المملكة العربية السعودية.