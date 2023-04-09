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أمر ملكي بتعيين الأمير فهد بن سعد آل سعود محافظاً للدرعية

أصدر الملك سلمان أمراً ملكياً يقضي بتعيين الأمير فهد بن سعد بن عبدالله بن عبدالعزيز محافظاً للدرعية بالمرتبة الممتازة

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أصدر الملك سلمان أمراً ملكياً يقضي بتعيين الأمير فهد بن سعد بن عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي محافظاً للدرعية

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الأحد، أمراً ملكياً يقضي بتعيين الأمير فهد بن سعد بن عبدالله بن عبدالعزيز بن تركيآل سعود محافظاً للدرعية في منطقة الرياض.

وينشر أريبيان بزنس نص الأمر الملكي نقلاً عن وكالة الأنباء السعودية (واس):

صدر اليوم أمر ملكي فيما يلي نصه:

الرقم: أ / 362

التاريخ: 18 / 9 / 1444هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.

بعد الاطلاع على نظام المناطق، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 92 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.

وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 10 ) بتاريخ 18 / 3 / 1391هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 14 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.

أمرنا بما هو آت:

أولاً: يعين صاحب السمو الأمير / فهد بن سعد بن عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي آل سعود محافظاً للدرعية بالمرتبة الممتازة.

ثانياً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

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