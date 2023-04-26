ابراهيم العثمان by ابراهيم العثمان

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السعودية، أمر ملكي بترقية 40 قاضي بديوان المظالم

ابراهيم العثمان by ابراهيم العثمان

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، أمرًا ملكيًا بترقية 40 قاضيًا بديوان المظالم.

صرّح بذلك رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور خالد بن محمد اليوسف، وقال : إن الأمر الملكي الكريم تضمن:

ترقية ثلاثة قضاة إلى ( رئيس محكمة استئناف ).

ترقية خمسة قضاة إلى ( قاضي استئناف ).

ترقية تسعة قضاة إلى ( رئيس محكمة / ب).

ترقية قاضي إلى ( وكيل محكمة / أ ).

ترقية عدد ثلاثة قضاة إلى ( وكيل محكمة / ب ).

ترقية قاضٍ إلى (قاضي / أ ).

ترقية اثني عشر قاضٍ إلى ( قاضي / ب).

ترقية عدد ستة قضاة إلى ( قاضي / ج ).

وأكد معالي الدكتور اليوسف، أن هذا الأمر الملكي الكريم يأتي ليؤكد حرص القيادة الرشيدة، على كل ما من شأنه دعم مرفق القضاء الإداري بالكفاءات القضائية لتطوير أدائه وسير العمل به، للوصول إلى التميز الذي تنشده القيادة الحكيمة ويتطلع إليه القائمون على ديوان المظالم ويحقق الجودة والكفاءة.

وأضاف: إن ذلك يتأتى بفضل من الله ثم بتوجيه واهتمام من قِبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وما يوليانه من عناية بمرفق القضاء الإداري ديوان المظالم سعيًا إلى ما يتحقق به صيانة الحقوق ورد المظالم.

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