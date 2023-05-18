أكدت وزارة العدل الأمريكية أن مواطناً أمريكياً من ولاية فيرجينيا اعترف أمام المحكمة بأنه مذنب في مؤامرة غسل أموال تقدر بأكثر من 1.5 مليون دولار كان قد تم اختلاسها قبل نحو تسع سنوات من المكتب الصحي التابع للسفارة الكويتية في العاصمة الأمريكية واشنطن.

وذكرت صحيفة “الرأي” الكويتية أن القضية تعود إلى العام 2014، وكانت مصر سلمت المتهم (العربي) المجنس إلى الولايات المتحدة في ديسمبر/كانون الأول 2021 بعد هروبه لمدة سبع سنوات.

ووفقاً لوثائق منظورة أمام المحكمة الفيدرالية، فإنه خلال الفترة من يناير/كانون الثاني إلى سبتمبر/أيلول 2014 تآمر المتهم لغسل أموال مختلسة من السفارة الكويتية في واشنطن، حيث استولى مع آخرين على أموال مخصصة لدفع تكاليف المواطنين الكويتيين المبتعثين للعلاج بالخارج في مستشفيات من بينها مستشفى جونز هوبكنز ومستشفى جامعة ميدستار جورج تاون.

وذكرت الوثائق أن المتهم والمتآمرين معه أنشأوا شركات وهمية بأسماء تهدف إلى تقليد مقدمي الرعاية الصحية الفعليين في الولايات المتحدة، ثم قدموا فواتيراً مزورة إلى المكتب الصحي بدعوى أنهم قدموا خدمات طبية لمواطنين كويتيين حقيقيين تحت رعاية تلك الشركات المزيفة.

وأكدت أن المكتب الصحي دفع أكثر من 1.5 مليون دولار مقابل فواتير مزورة. وأودع المتهم شخصياً مئات الآلاف من الدولارات من الأموال المسروقة في حسابات يسيطر عليها واستخدم الأموال لإجراء عديد من عمليات الشراء الشخصية.

ووفقاً لما ذكره موقع وزارة العدل الأمريكية، بعد اعتراف المتهم بأنه مذنب بغسل الأموال، فإنه من المقرر أن يحكم عليه يوم 24 أغسطس/آب المقبل، ويواجه عقوبة قصوى يمكن أن تصل إلى 20 عاماً في السجن.

وكان المتهم قد هرب من الولايات المتحدة في أواخر 2014 بعد أن علم بانكشاف أمر الفواتير والشيكات المزورة، لكن في 2016، اعترف موظفان سابقان لدى المكتب الصحي بالتآمر معه هو وآخرين لغسل الأموال التي اختلسوها بطريقة احتيالية.