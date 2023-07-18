أمريكا مهددة بصدمات نفطية

إذا قمت بجولة في منشأة ويست هاكبيري النفطية على ساحل خليج الولايات المتحدة، فإنك لا تلاحظ الكثير، فقط بعض خطوط الأنابيب والمعدات الصناعية الأخرى. ولكن تحت السطح توجد خزانات ضخمة مدفونة وضخمة لدرجة أنها طويلة بما يكفي لاحتضان مبنى “إمباير ستيت” مع الكثير من المساحات، كما ذكرت وكالة “بلومبيرج”.

من المفترض أن تحتوي مواقع الاحتياطيات هذه على إمدادات احتياطية كافية لضمان عدم نفاد النفط في الولايات المتحدة. الآن هي نصف فارغة.

واستغرق الأمر ستة أشهر فقط لإدارة بايدن لبيع 180 مليون برميل من المخزون الفيدرالي في أسرع عمليات سحب من المخزون الاحتياطي على الإطلاق. لكن من المرجح أن تستغرق إعادة تعبئتها إلى سعتها العادية عقوداً، هذا إذا تمكنت الولايات المتحدة من تحقيق ذلك. يقول الخبراء إن نقص التمويل والبنية التحتية المتقادمة يؤثران على العملية، حتى مع تعهد وزارة الطاقة بمواصلة الشراء.

وفي ظل وجود الاحتياطي عند أدنى مستوى له منذ 40 عاماً، يمكن أن تكون الولايات المتحدة عرضة لصدمات أسعار النفط. وهذا يعني أيضاً أنه خلال أزمة الإمدادات المحلية، ستترك الأمة تحت رحمة المصدرين العالميين مثل المملكة العربية السعودية وروسيا وبقية أعضاء منظمة أوبك +. وقد خلقت القضية أيضاً عاصفة سياسية أخرى، حيث انتقد الجمهوريون إدارة بايدن بسبب عمليات السحب القياسية من المخزون الاستراتيجي.

وكانت المبيعات السنوية المصرح بها والتي بدأت في عام 2017 تعني أن الاحتياطيات كانت تشهد بالفعل انخفاضاً طفيفاً ولكن ثابتاً. ثم جاء الغزو الروسي لأوكرانيا في أوائل عام 2022، ومعه ارتفاع أسعار النفط العالمية الذي أدى إلى تضخم أسعار الوقود. ولمكافحة الارتفاع المفاجئ في الأسعار، أجرى الرئيس جو بايدن حملة بيع غير مسبوقة – طلب 180 مليون برميل من احتياطي النفط الاستراتيجي، أي ما يقرب من خمسة أضعاف أي عملية بيع سابقة. وسرعان ما بدأت أسعار البنزين في القفز إلى مستويات قياسية، لتتراجع بعدها بأكثر من 20% في العام الماضي.

يبلغ احتياطي النفط الاستراتيجي الأمريكي حالياً 346.8 مليون برميل، وهو أدنى مستوى منذ عام 1983 ويساوي حوالي 18 يوماً من الإمدادات، مع الإشارة إلى أن إجمالي سعة التخزين المصرح بها تبلغ 714 مليون برميل.