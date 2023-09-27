أمريكا قلقة من التأثير الصيني المتعاظم في تيك توك

أمضت منصة “تيك توك” للفيديوهات القصيرة السنوات الثلاث الماضية وهي تحاول إقناع المشرعين الأمريكيين بأنها تستطيع العمل في أمريكا بشكل مستقل عن شركتها الأم “بايت دانس” ByteDance ومقرها الصين. ولكن بعد سلسلة من مناقلات شملت العديد من المسؤولين التنفيذيين، أصبح بعض الموظفين غير متأكدين من ذلك، كما كشفت صحيفة “وول ستريت جورنال” اليوم.

وتم رصد انتقال عدد من المديرين التنفيذيين رفيعي المستوى من “بايت دانس” إلى “تيك توك” منذ بداية عام 2023، لتولي بعض الوظائف العليا. وانتقل البعض إلى الولايات المتحدة من المقر الرئيسي لشركة “بايت دانس” في بكين.

وتولى المسؤولون التنفيذيون في “بايت دانس” الإشراف على مجموعات كبيرة من أعمال الإعلان والموارد البشرية وتحقيق الدخل وتسويق الأعمال والمنتجات المتعلقة بمبادرات الإعلان والتجارة الإلكترونية في “تيك توك”. وقد أحضر البعض منهم فرق عمل من بكين.

وقد أثارت هذه المناقلات الإدارية العليا قلق بعض موظفي “تيك توك” المقيمين في الولايات المتحدة، الذين اشتكوا داخلياً إلى مديري “تيك توك” رفيعي المستوى، كما نقلت صحيفة “وول ستريت جورنال” عن موظفين حاليين وسابقين مطلعين على المناقشات. ويقول موظفو “تيك توك” إنهم قلقون من أن التعيينات تظهر أن “بايت دانس” تلعب دوراً في عمليات “تيك توك” أكبر مما كشفت عنه “تيك توك” علناً.

مكاتب بايت دانس في بكين (بلومبيرج)

وأبلغ أحد الموظفين في وقت سابق من هذا العام عن حركة مناقلات المسؤولين التنفيذيين إلى طاقم السناتور تيد كروز من تكساس، حيث يوجد مكتب لـ “تيك توك”، على أمل أن يحقق الفريق الجمهوري في المسألة، وفقاً لأشخاص مطلعين على الشكوى.

ولم تستجب متحدثة باسم كروز لطلبات التعليق.

وقال متحدث باسم “تيك توك” إن الشركة لم تقلل من أهمية علاقتها مع “بايت دانس”. وقال إنه في منظمة عالمية كبيرة، ليس من غير المألوف أن يعمل الموظفون على منتجات مختلفة أو في مواقع متعددة على مدار حياتهم المهنية.

وواجه تطبيق “تيك توك” تدقيقاً من السلطات الأمريكية بسبب مخاوف من أن الحكومة الصينية قد تضغط عليه للحصول على بيانات حول مستخدميه أو استخدام التطبيق لنشر الدعاية، وهي مخاوف نفتها “تيك توك” مراراً وتكراراً.

وفي عام 2020، حاولت إدارة ترامب حظر تنزيلات “تيك توك” في الولايات المتحدة. ودعت إدارة بايدن مالكي “تيك توك” الصينيين إلى بيع حصصهم في التطبيق. وقد قاومت “تيك توك” مطالب الإدارتين، بينما عملت على إظهار أنها مستقلة عن مالكها الصيني. كما عمل الممول والمانح السياسي الجمهوري المؤثر جيف ياس، الذي يمتلك من خلال مجموعة Susquehanna International Group حصة كبيرة في “بايت دانس”، على درء الحظر الأمريكي. وقال ياس لصحيفة “وول ستريت جورنال”: “إن فكرة حظر تيك توك هي لعنة على كل ما أؤمن به”.

وأشار موظفو “تيك توك” إلى قول الرئيس التنفيذي لـ “تيك توك” تشو زي تشو إن “تيك توك” تعتمد على الموظفين في الصين للحصول على الخبرة في بعض المشاريع الهندسية، دون الإشارة إلى الدور المؤثر الذي تلعبه “بايت دانس” في رسم إستراتيجية “تيك توك”. وشعر بعض موظفي “تيك توك” أن تشو كان مراوغاً عندما سأله أحد أعضاء الكونجرس عما إذا كانت “تيك توك” شركة صينية، فرد تشو على عضو الكونجرس قائلاً: “كثيراً ما أجري هذه المناقشة مع الآخرين حول ماهية الشركة التي أصبحت الآن عالمية”.