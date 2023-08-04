سامر باطر by سامر باطر

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Posted inأخبار أريبيان بزنس

أمريكا: سنعمل لضمان تعزيز سوق الطاقة للنمو بعد القرار السعودي بشأن إنتاج النفط

سامر باطر by سامر باطر

(رويترز) – قال جون كيربي المتحدث باسم الأمن القومي للبيت الأبيض في إفادة اليوم الخميس إن الولايات المتحدة ستواصل العمل مع المنتجين والمستهلكين لضمان تعزيز سوق الطاقة للنمو بعد قرار السعودية تمديد خفض إنتاج النفط. وقالت السعودية إنها قررت تمديد خفض طوعي لإنتاج النفط بمقدار مليون برميل يوميا لشهر إضافي ليشمل بذلك سبتمبر أيلول مضيفة أنها قد تزيد مقدار الخفض أو تمدد الفترة مرة أخرى.

وأعلنت وزارة الطاقة السعودية الخميس تمديد خفض انتاج النفط الطوعي البالغ مليون برميل يوميا لشهر إضافي، مشيرة إلى إمكانية حصول تمديد جديد بعد ذلك أو زيادة هذا الخفض، وذلك في إطار محاولة دعم أسعار الخام. وأعلن مصدر مسؤول في وزارة الطاقة في بيان “تمديد الخفض التطوعي البالغ مليون برميل يوميًا والذي بدأ تطبيقه في تموز/يوليو لشهر آخر، ليشمل شهر أيلول/سبتمبر مع إمكانية تمديد أو تمديد وزيادة هذا الخفض”. وحاء قرار التمديد عشية اجتماع للجنة الفنية التابعة للدول المصدرة للنفط الجمعة.

وبذلك، يكون إنتاج المملكة في شهر أيلول/سبتمبر 2023 ما يقارب 9 مليون برميل يوميا. وأوضح المصدر أن هذا الخفض “هو بالإضافة إلى الخفض التطوعي الذي سبق أن أعلنت عنه المملكة في نيسان/أبريل 2023 والممتد حتى نهاية كانون الأول/ديسمبر 2024″، مؤكّدا ان هدف خفض الانتاج “تعزيز الجهود الاحترازية التي تبذلها دول أوبك بلاس بهدف دعم استقرار أسواق البترول وتوازنها”.

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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...