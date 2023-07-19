أمريكا توقف تمويل معهد ووهان الصيني للفيروسات

ذكرت وكالة “بلومبيرج” أن إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أوقفت التمويل الفيدرالي لمعهد ووهان لعلم الفيروسات الصيني، وذلك بعد فشل المختبر في تقديم وثائق حول تدابير السلامة والأمن، وفقاً لمذكرة اطلعت عليها الوكالة.

وقد أخطرت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية معهد ووهان، الاثنين، بالقرار، كما أبلغت المختبر أنها تسعى إلى حظره تماماً

وأوضحت الوزارة في تقريرها أنها وجدت، بعد مراجعة بدأت في أيلول / سبتمبر، أن المنشأة الصينية غير متوافقة مع اللوائح الفيدرالية.

وتعد هذه الخطوة تصعيداً جديداً من جانب الولايات المتحدة للضغط على الصين لمشاركة مزيد من المعلومات حول أصل جائحة “كوفيد-19″، إذ كان معهد ووهان في قلب تحقيق إدارة بايدن في الأيام الأولى للفيروس، واتهمته الولايات المتحدة مراراً بعرقلة تحقيقها.

وتعتبر هذه العقوبة الإجراء الأكثر صرامة الذي اتخذته الولايات المتحدة بشأن فشل المختبر في مشاركة المعلومات وسط التحقيقات الجارية في أصول “كوفيد”. كما يتزامن مع محاولات القادة في الولايات المتحدة والصين لإقامة علاقة عمل أفضل بين البلدين حيث يواصل كلاهما التعامل مع التداعيات الاقتصادية للوباء الذي أودى بحياة 7 ملايين شخص.

وقد تلقى معهد ووهان لعلم الفيروسات أكثر من 1.4 مليون دولار من المساعدات الاتحادية الأمريكية، بما في ذلك المنح الفرعية من المعاهد الوطنية للصحة، منذ عام 2014. ولم يحصل على دولارات جديدة من المعاهد الوطنية الصحية الأمريكية منذ تموز / يوليو 2020.

وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة لم تعثر على أي دليل قاطع على أن الفيروس ظهر إما من خلال انتقال الفيروس من حيوان إلى إنسان أو من خلال حادث مختبر، فقد حددت انتهاكات كبيرة في بروتوكول السلامة والأمن في معهد ووهان لعلم الفيروسات. كما اتهمت الولايات المتحدة الصين والمختبر بعرقلة التحقيقات لسد النقص في المعلومات.

ولم يستجب معهد ووهان لعلم الفيروسات ووزارة الخارجية الصينية على الفور لطلبات التعليق.