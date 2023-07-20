سامر باطر by سامر باطر

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أمريكا تفرض عقوبات على 14 بنكا عراقيا

سامر باطر by سامر باطر

نقلت صحيفة وول ستريت جورنال الأربعاء عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن الولايات المتحدة منعت 14 بنكا عراقيا من إجراء معاملات بالدولار . وزعم تقرير الصحيفة أن الحظر، الذي فرضته وزارة الخزانة وبنك الاحتياطي الاتحادي في نيويورك، يأتي في إطار حملة شاملة على تحويل العملة الأمريكية إلى إيران بحسب رويترز.

وأضافت الصحيفة أن الولايات المتحدة كشفت معلومات تفيد بأن البنوك العراقية شاركت في غسل أموال ومعاملات احتيالية، ربما شارك في بعضها أفراد مشمولون بالعقوبات، وأثارت مخاوف من أن إيران قد تستفيد من هذه المعاملات. ولم تعلق الحكومة العراقية ولا وزارة الخزانة الأمريكية ولا الاحتياطي الاتحادي في نيويورك على طلبات للتعليق.

ولا يمكن لإيران الوصول إلى أصول بمليارات الدولارات في عدة دول بسبب العقوبات الأمريكية. وتمارس واشنطن ضغوطا على العراق لوقف تدفق الدولارات على إيران.

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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...