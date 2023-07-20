أمريكا تفرض عقوبات على 14 بنكا عراقيا

نقلت صحيفة وول ستريت جورنال الأربعاء عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن الولايات المتحدة منعت 14 بنكا عراقيا من إجراء معاملات بالدولار . وزعم تقرير الصحيفة أن الحظر، الذي فرضته وزارة الخزانة وبنك الاحتياطي الاتحادي في نيويورك، يأتي في إطار حملة شاملة على تحويل العملة الأمريكية إلى إيران بحسب رويترز.

وأضافت الصحيفة أن الولايات المتحدة كشفت معلومات تفيد بأن البنوك العراقية شاركت في غسل أموال ومعاملات احتيالية، ربما شارك في بعضها أفراد مشمولون بالعقوبات، وأثارت مخاوف من أن إيران قد تستفيد من هذه المعاملات. ولم تعلق الحكومة العراقية ولا وزارة الخزانة الأمريكية ولا الاحتياطي الاتحادي في نيويورك على طلبات للتعليق.

ولا يمكن لإيران الوصول إلى أصول بمليارات الدولارات في عدة دول بسبب العقوبات الأمريكية. وتمارس واشنطن ضغوطا على العراق لوقف تدفق الدولارات على إيران.