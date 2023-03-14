أمريكا بين رفع الفائدة وحد الاقتراض

فشلت الإجراءات الطارئة لعاصفة ما بعد كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع الفائدة الذي أدى إلى نكسة التضخم العالمي، لتفشل الولايات المتحدة في تبديد مخاوف المستثمرين بشأن الأزمات المصرفية التي يراهن المستثمرون فيه على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي لن يقدم على رفع أسعار الفائدة الأسبوع المقبل، مع إمكان خفض أسعار الفائدة في النصف الثاني من العام.. رغم خسارة البنوك الأميركية الكبرى أكثر من 70 مليار دولار من قيمتها في سوق الأسهم الإثنين الماضي، ليرتفع إجمالي خسائرها خلال الأيام الثلاثة الماضية إلى نحو 170 مليار دولار.. مع انخفاض عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين 55 نقطة أساس إلى نحو 4.09 في المئة وتتجه لتحقيق أكبر انخفاض يومي لها منذ عام 1987، وفي أعقاب انهيار منصة العملات الرقمية “إف.تي.إكس” العام الماضي، وفقاً لبيانات رفينيتيف.

وتعد أزمة بنك سيليكون فالي (SVB) وبنك “سلفرغيت ” Silvergate Bank، والذي يركز الأول علي صناعة التكنولوجيا أكبر فشل مصرفي منذ 15 عاماً منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2008، حيث طال الهلع بالأسواق الدولية وتقلص الودائع في البنوك البريطانية والقارة العجوز بنحو 36 مليار دولار، وأعلن ذراع “بنك سيليكون فالي” في المملكة المتحدة، حالة الإفلاس بداية من الأسبوع القادم على الرغم من أنه كيان قائم بذاته له ميزانيته العمومية وهيكله الإداري الخاص.

وبداية تلك الطامة الاقتصادية، عندما كشفت المجموعة المالية الأم لـ SVBالمدرجة في بورصة نيويورك عن أن “البنك كبدها خسائر بلغت 1.8 مليار دولاراً وبيع محفظتها من السندات”، وهو ما أدى إلى انخفاض أسهم المجموعة بنحو 60 %، مما تسبب في حدوث أزمة في أسهم البنوك الأميركية، كما تعرضت السندات الحكومية أيضاً لضغوط في جميع أنحاء العالم لرفع أسعار الفائدة لمكافحة التضخم، كما تميل السندات إلى دفع أسعار فائدة ثابتة، وهي أقل جاذبية مع ارتفاع أسعار السوق، لذا يتم دراسة احتمالية بيع له حيث أنه يحتل المرتبة الـ16 بين بنوك الولايات المتحدة.. لكن البنك المتعثر يمثل حالة استثنائية، فهو يمتلك معظم البنوك البريطانية لحاملي السندات الحكومية، لكنه يقوم بإجراءات حماية السندات من تقلب الأسعار أو المقايضات، ورغم ذلك كانت هناك انخفاضات كبيرة في أسعار السندات.

أثر الانهيار على الاقتصاد العالمي أولاً وعلى الشرق الأوسط خاصة؟

بانتقال أزمة البنك المتعثر إلى وسائل التواصل الاجتماعي، زاد النار في الهشيم، خاصة بعد مشاركة لقطة شاشة لرسالة بريد إلكتروني من “بنك SVB ” تداولها رواد الأعمال، بأن البنك الأميركي يلبي نظاماً بيئياً محدداً متماسكاً للغاية، ما قد يُساهم في انتشار العدوى بشكل سريع.

السوق الأمريكي-أوربي: فقد هرع الأوروبيون إلى سحب ما يقرب من 30 مليار جنيه استرليني (36.1 مليار دولار) من حساباتهم بالبنوك، وسط توقعات تشير إلى تنامي عمليات السحب. وعبرت موجات الصدمة المحيط الأطلسي، حيث تسببت أزمة بنك (SVB) الأميركي المتخصص في صناعة التكنولوجيا بولاية كاليفورنيا، في حالة من الذعر الشديد بالأسواق العالمية، خصوصاً في البنوك الأوروبية، وتراجعت أسهم القطاع المصرفي بشكل حاد في الأسواق العالمية، وسط مخاوف من تكرار سيناريو الأزمة المالية التي ضربت العالم في عام 2008، وتراجعت أسهم كبرى البنوك البريطانية، وأبرزها سهم بنك “HSBC” بمقدار 4.6 %، في حين خسر سهم بنك “ستاندرد تشارترد” نحو 4.5 % من قيمته، وتراجع سهم بنك “باركليز” بنسبة 3.7 %، إلى جانب انخفاض سهم مجموعة “لويدز” المصرفية بنحو 3.3 %، وسهم بنك “نات ويست” بنسبة 2.5 %.. أما شركات التأمين فلم تنجُ من الانخفاض، إذ انخفض سهم “ليغال أند غنرال” بنسبة 4.3 %، وانخفض سهم “أفيفا” بنسبة 2.8 %.

أما السوق الشرق اوسطي: إن الانهيار قد يكون له تأثير كبير في شركات التكنولوجيا العالمية، حيث أغلقت معظم أسواق الأسهم في الشرق الأوسط على انخفاض وفي مقدمها البورصة المصرية على خلفية هبوط الأسهم العالمية بسبب مخاوف من انتقال العدوى في أعقاب انهيار بنك “سيليكون فالي”. وقد ثارت اضطرابات في الأسواق العالمية وتركت مليارات الدولارات من ودائع الشركات والمستثمرين عالقة. وهبط المؤشر في قطر 1.6 % مع سلبية كافة الأسهم السوقية تقريباً، بما في ذلك سهم مصرف قطر الإسلامي الذي تراجع 3.9 %، كما تراجع المؤشر السعودي 0.8 % متأثراً بانخفاض سهم “مصرف الراجحي” 1.7 % وسهم “رتال للتنمية العمرانية” 0.8 %.

هل هناك بنوك أخرى مهددة بالانهيار في أميركا؟ بالتأكيد يتزايد القلق لدى بعض المسؤولين التنفيذيين والمستثمرين في القطاع المالي من أن يكون لانهيار بنك وادي السيليكون “إس في بي” تأثير الدومينو في البنوك الأخرى بالولايات المتحدة ما لم تجد الجهات التنظيمية مشترياً مطلع هذا الأسبوع لحماية الودائع غير المؤمنة، حيثُ تعرض مقرضون أميركيون وبنوك أصغر حجماً من البنك المتعثر لضغوط، بانخفاض أسهم في شركة “فيرست ريبابليك” بنسبة 22 %، كما هبط سهم “باكويست بانكورب” بنسبة 33 %، في حين تراجع بنك “سيغنتشر” بنحو 23 %، الجمعة 10 مارس (آذار) الجاري، ومن أبرز المصارف المتضررة “بنك فيرست ريبابلك” الذي انخفضت أسهمه بنسبة 30 % تقريباً في جلستي الخميس والجمعة، و”سيغنتشر بنك” الذي فقدت أسهمه ثلث قيمتها منذ مساء الأربعاء. وفي غضون شهر أو اثنين، سيكون اختفاء جيل من الشركات الناشئة الأميركية، أي أن سنوات من الابتكار الأميركي على المحك